لقي شخص مصرعه بعدما صدمه قطار عند مزلقان ميت نما بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، والتي أمرت بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها.

مصرع شخص صدمه قطار بمزلقان ميت نما في القليوبية

تلقى اللواء أشرف جاب مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قليوب بوقوع حادث اصطدام قطار بشخص بمزلقان ميت نما.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، لمكان الحادث وجرى نقل الجثة للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

