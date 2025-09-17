الأربعاء 17 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع جديد في الطماطم وانخفاض الليمون والخيار

سعر الخضار اليوم،
سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار اليوم، سجلت أسعار الخضار تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025.

أسعار الخضار اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الأربعاء الموافق 17 سبتمبر 2025، في السطور الآتية:

<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم الأربعاء

  • تراوح سعر الطماطم بين 6 جنيهات إلى 13 جنيها للكيلو، بارتفاع 50 قرشًا عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 8 جنيهات إلى 12 جنيها، بارتفاع 50 قرشًا عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 6 جنيهات إلى 9 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 10 جنيهات إلى 18  جنيهًا، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 9 جنيهات إلى 13 جنيهًا.

 

<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر فاصوليا من 50 إلى 60 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر باذنجان رومي من 6 جنيهات إلى 10 جنيهات.
  • تراوح سعر الباذنجان الأبيض من 7 جنيهات إلى 10 جنيهات.

سعر الفلفل الرومي

  • تراوح سعر كيلو فلفل رومي من 8 جنيهات إلى 16 جنيها، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الفلفل حامي من 6 جنيهات إلى 12 جنيها.
  • تراوح سعر فلفل ألوان من 15 إلى 25 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو الملوخية من 5 إلى 7 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعره السابق.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

سعر الخيار 

  1. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 10 إلى 14 جنيها، بانخفاض جنيه عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 8 إلى 12 جنيها.
  3. بلغ سعر السبانخ نحو 15 جنيهًا.
  4. تراوح سعر البامية بين 20 إلى 46 جنيهًا.
<strong>سعر الخضار اليوم، فيتو</strong>
سعر الخضار اليوم، فيتو

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.

سعر الليمون

  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 8 جنيهات إلى 18 جنيهًا، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسعار الخضار أسعار الخضروات سعر الخضروات اسعار الخضروات اليوم اسعار الخضراوات سعر الخضار سعر الخضراوات سوق العبور سعر الطماطم سعر البطاطس سعر الليمون سعر الثوم سعر البصل اسعار الخضار اليوم سعر الفاصوليا اسعار الخضراوات اليوم سعر الفلفل اسعار الطماطم اسعار البطاطس سوق العبور اليوم

الأكثر قراءة

مفاجأة القرن، رونالدو ينقذ الزمالك ماليا ويقرر استثمار أمواله في شركة النادي (فيديو)

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع جديد في الطماطم وانخفاض الليمون والخيار

أكلة فاسدة، شوبير يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور بفيروس A (فيديو)

نظم كلماته وكأنها قصيدة نثر، ماذا قال صلاح جاهين عن الشيخ الحصري؟

اللجنة القانونية العليا في السويداء ترفض خارطة طريق الحكومة

سعر السمك اليوم الأربعاء، ارتفاع المكرونة 25 جنيها وقفزة تضرب البوري بعد انخفاضه

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض البرتقال والعنب وارتفاع جديد في الكنتالوب

قوات إسرائيلية على أسطح المنازل وتحليق مسيرات بقرى ريف القنيطرة في سوريا

خدمات

المزيد

فئات يحق لها إدخال المريض مصحة نفسية رغما عنه

منها توفير عمل بأجر واحترام المعتقدات الدينية، 10 مبادئ أممية لمعاملة السجناء

سعر السمك اليوم الأربعاء، ارتفاع المكرونة 25 جنيها وقفزة تضرب البوري بعد انخفاضه

قبل دور الانعقاد الجديد، مصير مشروعات القوانين السابق إحالتها لمجلس النواب

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 17 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads