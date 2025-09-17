حسن البارودي، غياب إستيفان روستي فتح له أبواب الشهرة العالمية وهذه نصيحة سعد زغلول له

حسن البارودى، فنان قدير، صوته العميق وأسلوبه فى التمثيل من العلامات البارزة فى السينما المصرية، إنه عجوز المسرح العربى وصاحب الصوت المعبر الذى لا تخطئه أذن، هو وشاس "فى عذراء مكة، حارس القبور فى سكة السلامة، شيخ البلد المنافق فى الزوجة الثانية، وعم مدبولى فى باب الحديد - رحل فى مثل هذا اليوم 17 سبتمبر 1974.

من مواليد عام 1894 درس الفنان حسن البارودى بمدارس الأمريكان وعمل والده مترجما، أحب المسرح منذ صغره وكان متفوقا فى دراسته، وكانت مكافأته من والده اصطحابه الى المسرح يوم الإجازة. أحب تقليد الفنانين، بدأ حياته الفنية عندما التحق بفرقة حافظ نجيب المتجولة، ومنها الى فرقة عزيز عيد عام 1921.

البداية مع الكمبوشة ملقنا



عندما تعرف الفنان حسن البارودى على يوسف وهبى قام بتعيينه فى البداية فى وظيفة ملقن مكانه فى الكمبوشة على المسرح لحين يخلو له دور فى المسرح، وجاءته الفرصة حين تغيب الفنان إستيفان روستى أثناء عرض مسرحية "غادة الكاميليا" فحل محله ونجح لأنه كان يحفظ الأدوار من أجل عمله كملقن، ليصبح ممثلا وأحد نجوم فرقة رمسيس، وانتقل منها إلى فرقة عزيز عيد، ثم كون فرقة مع الفنانة نجمة إبراهيم، وبدأت تقدم أعمالا تجوب المحافظات، ليصل في النهاية إلى التمثيل على خشبة المسرح القومي.

الفنان حسن البارودى



قدم للإذاعة برنامجا ناجحا ساعده صوته وإتقانه للغة العربية في نجاحه في البرنامج الغنائى القديم “الأغانى” لأبو الفرج الاصفهانى، كما قدّم قي الستينات مسلسلا رائعا اسمه (البنورة المسحورة) مع الفنانة الراحلة سهير رضا مستخدما صوته المميز.

تنوعت أدواره بين الشر والخير



فى السينما برع حسن البارودى فى دور البخيل فى فيلم "درب المهابيل"، لدرجة أن الجمهور وصفه بالبخل حتى آخر حياته، وعندما قدم دور عم مدبولى فى فيلم "باب الحديد" ظهر فى دور الرجل الطيب الحنون الذى عطف على البطل قناوى، كما عمل رئيس عصابة فى جعلونى مجرما يعلم الأطفال السرقة والنشل، أما فى الزوجة الثانية فقدم دور شيخ البلد عديم الضمير بمقولع الشهيرة الورق ورقنا والدفاتر دفاترنا.



لقب بشيخ منافقى السينما لتمثيله أدوارا تتسم بالنفاق والتدليس، ليبلغ المشواره السينمائى لـ حسن البارودى أكثر من 100 فيلم بدأها عام 1934 بدوره في فيلم ابن الشعب ثم في عام 1941 قدّم عاصفة على الريف، وتوالت بعد ذلك أدواره في الأربعينيات في أفلام، فجر الإسلام، علي بابا والأربعين حرامي كرسى الاعتراف، كشكش بيه، حلاق بغداد، بلال مؤذن الرسول، بنت ذوات وأولاد الفقراء والعامل، حسن ونعيمة، الأفوكاتو، وآخر أفلامه فيلم العصفور فى يوسف شاهين.

حسن البارودى مع صلاح منصور فى الزوجة الثانية



ساعده إتقانه للغة الإنجليزية والفرنسية فى اختياره للتمثيل فى الفيلم الألمانى "روميل يغزو الصحراء" مع أدريان هوفن، بيترفان إيك، وكذلك الفيلم الأمريكي “مصر” الذي أنتج عام 1953 من بطولة: جوزيف كوتن، جاكي كرافن، والفيلم الإنجليزي "الخرطوم" عام 1966 بطولة الممثل العالمي شارلستون هيستون.

حب الفن واحترام الأدوار

يتحدث الفنان حسن البارودى عن نفسه ويقول: عشت حياتى محبا للفن احترم وقتى وأجل كل ما يسند إلى من أدوار بدأت علاقتى بالتمثيل بإلقاء الشعر فى حفلات الوفد المصرى وسمعنى سعد زغلول ونصحنى بدراسة المحاماة أولا حتى إنه قال لى: لجودة إلقائك تأثير على المستمع.. لكن شاءت الظروف أن أكون ممثلا أعرض القضايا التى يرغب المؤلفون والمخرجون عرضها على الجمهور.. لكنى الآن وبعد مرور سنوات كثيرة لا أستطيع عرض قضيتى الشخصية.

حسن البارودى



وأضاف حسن البارودي: كنت مجندا أحترم عملى وأقدسه وأحرص على مواعيدي حرصى على مستواى الفنى، كنت هاويا أعمل بمنتهى الإخلاص حتى انهم كانوا يضربون بى المثل، وأين شبان اليوم من هذا؟ درست حتى الثانوية وكونت فى مرحلة الصبا مع اصدقائى "نادى المعارف" بالفجالة وكنا نمثل فيه بعض المسرحيات ونستعين بالمخرج عزيز عيد ليساعدنا حتى أعجب بى وضمنى إلى فرقة رمسيس، لتسمر بعدها مسيرتى فى الإذاعة والسينما.

