حملات مكبرة على اليفط والإعلانات غير المرخصة بمركز ومدينة قنا

شنت الوحدة المحلية، بمدينة قنا بإشراف محمد عز، وأحمد محمود نواب المدينة ومحمد عبد الرحيم مدير إدارة الإعلانات حملة مكبرة استهدفت اليفط والإعلانات المخالفة التي تم وضعها دون الحصول على التراخيص اللازمة من مجلس المدينة وذلك في إطار جهود المدينة لتنظيم منظومة الإعلانات والحفاظ على المظهر الحضاري.

وأكد أشرف أنور، رئيس مدينة قنا، أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة المدينة لإعادة الانضباط إلى الشوارع والميادين، والتصدي لأي مظهر من مظاهر الفوضى أو التعدي على حق الدولة، مشددًا على أن العمل مستمر لضبط جميع المخالفات، مع ضرورة التزام المواطنين وأصحاب المحلات بالإجراءات القانونية المنظمة لتركيب الإعلانات.

وجاء ذلك طبقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وتنفيذًا لتعليمات أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا.

