خارج الحدود

مصر جابت جون، شركة شيفرون تنسف تصريحات نتنياهو حول تجميد صفقة تصدير الغاز إلى القاهرة

أعلنت شركة شيفرون الأمريكية، اليوم، عن توقيعها اتفاقًا مع شركة تشغيل خطوط الأنابيب المملوكة للدولة في الاحتلال الإسرائيلي، لبدء مد خط أنابيب نيتسانا للغاز الطبيعي، الذي سينقل عبره الغاز من حقل ليفياثان إلى مصر.

شيفرون تتولى مد خط أنابيب نيتسانا 

وقالت وسائل إعلام أمريكية، إنه من المتوقع أن يخفف خط أنابيب نيتسانا من أزمة الطاقة في مصر، التي أنفقت مليارات الدولارات على استيراد الغاز الطبيعي المُسال، كما يُعد جزءًا من جهد منسق لتعزيز صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر.

وكان مالكو حقل ليفياثان للغاز الطبيعي قبالة سواحل إسرائيل قد وقّعوا الشهر الماضي صفقة تصدير بقيمة 35 مليار دولار لتزويد مصر بالغاز. ويحتوي الحقل، المملوك لشركات نيوميد وشيفرون وريشيو إنرجيز، على احتياطيات تقدر بنحو 600 مليار متر مكعب من الغاز.

 

خط أنابيب نيتسانا سينقل نحو 600 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا

وأضافت شركة شيفرون أن خط أنابيب نيتسانا سينقل نحو 600 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميًا، فور الانتهاء من أعمال الإنشاء خلال نحو ثلاث سنوات، مما سيرفع إجمالي طاقة تصدير إسرائيل إلى مصر إلى أكثر من 2.2 مليار قدم مكعبة يوميًا.

كما أعلنت شركة إنرجين لإنتاج الغاز أنها تخطط لضخ ما يصل إلى ملياري متر مكعب من الغاز سنويًا عبر نيتسانا من حقل كاتلان البحري التابع لها قبالة سواحل إسرائيل، على أن يبدأ الإنتاج عام 2027.

وجاء إعلان شيفرون بعد أيام قليلة من تسريبات نشره الإعلام العبري بشأن توجيه رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بعدم المضي في تمديد اتفاق الغاز الضخم مع مصر دون مراجعته، في ظل مزاعم بإسرائيل عن خروقات مصرية لاتفاقية السلام واللعب بالغاز كورقة سياسية فى ممارسات ضغوطات على  القاهرة للقبول بمخطط التهجير.

 

رئيس الوزراء يكشف مصير زيادة أسعار الغاز

السيسي يصدق على قانون جديد للبحث عن الغاز في البحر المتوسط

 

