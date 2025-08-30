السبت 30 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير البترول يشهد توقيع 4 اتفاقيات للبحث عن الغاز في البحر المتوسط والدلتا

وزير البترول خلال
وزير البترول خلال التوقيع

 شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع أربع اتفاقيات جديدة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، مع عدد من كبرى الشركات العالمية للبحث عن الغاز والبترول في البحر المتوسط والدلتا، بإجمالي استثمارات حدها الأدنى يزيد على 340 مليون دولار وحفر 10 آبار، في إطار المحور الأول من استراتيجية الوزارة والخاص بتكثيف أنشطة البحث والاستكشاف وزيادة الإنتاج.

وقع الاتفاقيات عن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المهندس محمود عبد الحميد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة، حيث جاءت الاتفاقية الأولى في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط مع شركة شل العالمية، باستثمارات تبلغ 120 مليون دولار، وحفر 3 آبار، ووقعها عن الشركة السيدة داليا الجابري رئيسة شركة شل مصر.

الاتفاقية الثانية 

 أما الاتفاقية الثانية في منطقة شرق بورسعيد البحرية بالبحر المتوسط مع شركة إيني الإيطالية، باستثمارات  100 مليون دولار، وحفر 3 آبار، ووقعها فرانشيسكو جاسباري مدير عام إيني في مصر،  بحضور المهندس وائل شاهين نائب رئيس شركة بي بي البريطانية في مصر، وعلي عبد الله المانع مدير الإنتاج والاستكشاف بشركة قطر إنرجي، وبحضور ممثلين لشركتي بي بي وقطر انرجي شركاء إيني في الاستثمار في المنطقة.

الاتفاقية الثالثة 

الاتفاقية الثالثة تتعلق بمنطقة شمال الخطاطبة الأرضية بدلتا النيل مع شركة زاروبيج نفط الروسية باستثمارات تصل إلى 14 مليون دولار، وحفر 4 آبار ووقعها ياسين راهليب نائب رئيس الشركة في مصر، بحضور مديرها العام روستيم باكيروف وكبير الجيولوجيين ميكاييل كوبراك.

الاتفاقية الرابعة 

أما الاتفاقية الرابعة فهي في منطقة شمال دمياط البحرية بالبحر المتوسط مع شركة أركيوس إنرجي العالمية، باستثمارات تبلغ نحو 109 ملايين دولار، ووقعها ناصر اليافعي رئيس الشركة التي تمثل شراكة بين بي بي البريطانية وشركة XRG التابعة لأدنوك الإماراتية.

وتعكس هذه الاتفاقيات استمرار جهود وزارة البترول والثروة المعدنية في دفع عجلة الاستثمار بقطاع الغاز، وتسريع وتيرة أنشطة البحث والاستكشاف، بما يسهم في نمو موارد الغاز وزيادة الإنتاج.

البترول والثروة المعدنية البحث والاستكشاف الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية أنشطة البحث والإستكشاف بورسعيد البحرية شركة شل العالمية شركة بى بى البريطانية منطقة شرق بورسعيد وزير البترول والثروة المعدني

