أخبار مصر

وزير البترول يبحث مع شلمبرجير العالمية النظم المتطورة لاستكشاف الغاز

عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعا مع وفد من شركة شلمبرجير العالمية (SLB) برئاسة خيسوس لاماس رئيس الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر GASTECH 2025 المنعقد بإيطاليا.

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين قطاع البترول والشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيات الحديثة للبحث والاستكشاف والإنتاج، حيث استعرض وفد الشركة خططها لدعم أنشطة البترول المصري من خلال حلول فعالة مثل المسح السيزمي البحري بتقنية OBN، والتحليل الرقمي المتكامل للبيانات، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تفسير البيانات الجيولوجية.

كما ناقش الجانبان فرص التعاون في رفع كفاءة الحقول المنتجة، وتطوير نظم التحول الرقمي، وتوسيع برامج التدريب الفني للكوادر المصرية، بجانب بحث فرص جديدة للشراكة في ضوء الفرص الاستثمارية المطروحة والمناطق الجديدة للبحث والاستكشاف بالبحر المتوسط، خاصة وأن الشركة لها تاريخ ممتد كشريك استراتيجي في تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات، وعلى رأسها مشروع بوابة مصر للاستكشاف والإنتاج EUG  و مشروعات المسح السيزمى الإقليمي بالبحر الأحمر وخليج السويس.

الاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في الكشف عن الآبار البترولية 

وأكد الوزير أهمية تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية لدعم الاستعانة بالتكنولوجيا الجديدة لدعم أهداف الوزارة في زيادة الاكتشافات والإنتاج مع الحفاظ على أعلى درجات السلامة والاستدامة البيئية .

من جانبهم، أكد مسئولو الشركة على أهمية مصر كشريك استراتيجى، والتزامهم بالتعاون الفعال وتوسيع أعمالها في مصر، ودعم برامج نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات، بما يواكب أحدث التطورات العالمية في صناعة البترول.

