وزير البترول الأسبق: مصر لا تصدر غازا إلى الأردن بل تمنحه حصته فقط

سفن الغاز، أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، أن مصر واجهت الأزمة الحالية بخطة استباقية، حيث تعاقدت على 3 سفن للغاز لتعويض نقص الغاز الإسرائيلي.

الأردن يحصل على أقل من 50% من حصته الأصلية

ونفى كمال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي بقناة “أون”، تصدير الغاز المصري للأردن في الوقت الراهن، موضحًا أن ما تحصل عليه عمان هو جزء من حصتها البالغة 350 مليون قدم مكعب يوميًّا، وتحصل حاليًّا على أقل من 100 مليون.

اتفاقية 2024 تنص على إعادة التسييل من السخنة

وأوضح أن اتفاقًا بين الحكومتين المصرية والأردنية ينص على إعادة تسييل الغاز المستورد في السخنة ثم نقله إلى الأردن، بمجرد تشغيل سفن التغويز المتفق عليها.

واستطرد: لما المركب تشتغل ياخذوا حصتهم ونحن نأخذ حصتنا وتعود الأمور لنصابها الأصلي، حصتهم 350 مليون قدم مكعب، والان يحصلون فقط على 100 مليون قدم مكعب وهي أقل من النصف.

وأردف: الأصل في ذلك هو وجود مركب تغويز كانت تقف في ميناء العقبة وهي السفينة الثانية لأن الأولى كانت في مصر خلال شهر مايو الماضي، وبموجب الاتفاق بين البلدين؛ المركب بتنزل العقبة وبعدين الأردن تحصل على حصتها وإحنا نحصل على حصتنا، وعند نقل المركب كان لدينا التزام بمنحهم حصتهم من الغاز القادم على متن المركب وحاليًّا لا يأخذون إلا حصتهم.

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