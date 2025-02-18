رئيس "إيجاس" يبحث مع مسئولي "شيفرون" تعزيز التعاون في نقل وتصدير غاز شرق المتوسط

عقد المهندس يس محمد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس"، جلسة مباحثات موسعة مع فرانك كاسلو، نائب رئيس شركة "شيفرون" للاستكشاف والإنتاج الدولي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاع الغاز الطبيعي، وذلك بحضور الجيولوجي إبراهيم محمد عبده نائب إيجاس للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عبدالناصر خفاجي نائبًا لرئيس إيجاس للإنتاج في إطار فعاليات مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة "إيجيبس 2025".

أنشطة "شيفرون" في مجالات البحث والاستكشاف داخل مصر.

من جانبه، أعرب فرانك كاسلو، نائب رئيس شركة "شيفرون" للاستكشاف والإنتاج الدولي، عن تطلع الشركة لتوسيع نطاق التعاون مع مصر باعتبارها شريكًا استراتيجيًا، مشيرا إلى اهتمام الشركة بالتقدم لمزايدة ايجاس فى ظل ما طرحته وزارة البترول من محفزات جاذبة للاستثمار بالاضافة إلى خطط تطوير الحقول الحالية لتعزيز معدلات الإنتاج.

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