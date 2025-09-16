الداخلية تكشف ملابسات فيديو ترويج المواد المخدرة بالجيزة وتضبط المتهمين

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله شخصان يستقلان دراجة نارية أثناء ترويجهما للمواد المخدرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من تحديد وضبط المتهمين، وتبين أنهما عاطلان، أحدهما له معلومات جنائية، ويقيمان بدائرة قسم شرطة الأهرام.

وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر البودر، وسلاح ناري (فرد خرطوش)، بالإضافة إلى الدراجة النارية المستخدمة في الواقعة والمملوكة لأحدهما، وتبين أنها بدون لوحات معدنية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المضبوطات والدراجة النارية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.

