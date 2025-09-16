ضبط استوديو غير مرخص يعتدي على حقوق الملكية الفكرية بالجيزة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم التعدي على حقوق الملكية الفكرية، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام أحد الأشخاص بإدارة استوديو بدائرة قسم شرطة حدائق الأهرام بالجيزة، مستخدمًا أجهزة حاسب آلي كوحدات مونتاج محمل عليها مصنفات سمعية غير مجازة رقابيًا، مسجلة داخل الاستوديو بالمخالفة للقانون.

الإدارة العامة للمصنفات تضبط برامج وأغانٍ مقلدة بقصد تحقيق الربح المادي

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف الاستوديو وضبط المدير المسئول، وعُثر بحوزته على هارد ديسك محمل بالعديد من الأغاني غير المجازة رقابيًا وبرامج وتطبيقات حاسب آلي ومونتاج مقلدة ومنسوبة لكبرى الشركات العالمية بدون ترخيص ووحدة تسجيل صوتي كاملة بدون ترخيص.

بمواجهة المتهم، أقر بارتكابه المخالفات بقصد تحقيق مكاسب مادية غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

