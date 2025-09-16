الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
حوادث

حصاد 24 ساعة، تحرير 2284 مخالفة ملصق إلكتروني وعدم ارتداء خوذة

مخالفة للملصق الإلكتروني
مخالفة للملصق الإلكتروني

حرر رجال  الإدارة العامة للمرور، 1025 مخالفات لعدم تركيب الملصق الإلكتروني على مستوى الجمهورية خلال الـ 24 ساعة الماضية.

حملات مرورية لضبط السيارات المتهالكة

كما تولت الأجهزة المعنية رفع 33 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، وتم تحرير 1259 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

فوائد استخدام الملصق الإلكتروني

  الملصق الإلكتروني يُسهم في تنفيذ نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية تراخيصها. كما يساهم في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة في جميع أنحاء الجمهورية، مما يعزز مبدأ سيادة القانون.

ويعمل الملصق على التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، بالإضافة إلى السيارات التابعة للمناطق الحرة، كما يساعد في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها من خلال إدراجها بشكل إلكتروني، مما يساهم في سرعة ضبطها.

 

من جهة أخرى، يُتيح الملصق الإلكتروني تحديد أماكن الكثافات المرورية وإبلاغ غرف عمليات إدارات المرور بها، ما يسمح بتوجيه مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة عبر ربط الملصق مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا.

 

