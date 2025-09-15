الإثنين 15 سبتمبر 2025
دوري أبطال آسيا، ناساف الأوزبكي يتقدم على أهلي جدة بثنائية في الشوط الأول

أهلي جدة
أهلي جدة

تقدم فريق ناساف قرشي الأوزبكي على نظيره أهلي جدة، بنتيجة 2-0، في الشوط الأول، ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة، على مدينة الملك عبد الله الرياضية "الإنماء".

ويشارك الأهلي "حامل اللقب" في بطولة كأس النخبة في مجموعة تضم كلا من: "شباب الأهلي، ناساف قرشي الأوزبكي، السد القطري، الشرطة العراقي، الشارقة الإماراتي، الغرافة القطري، الدحيل القطري، الوحدة الإماراتي".  

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وناساف قرشي في نخبة آسيا 

ومن المقرر أن تُبث المباراة عبر شبكة بي إن سبورتس الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تشكيل الأهلي ضد ناساف قرشي في نخبة آسيا

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: علي مجرشي - روجير إيبانيز - ميريح ديميرال - ماتيو دامس.

الوسط: إنزو ميلوت - زياد الجهني - فرانك كيسيه.

الهجوم: فراس البريكان - إيفان توني - رياض محرز.

فيما جاء دكة البدلاء: عبد الرحمن الصانبي - محمد سليمان - فالينتين أتانجانا - محمد عبد الرحمن - ريان حامد - عبد الله عبده - عبد الإله الخيبري - أيمن فلاتة - صالح أبو الشامات - ماثيوس جونسالفيس.

