الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
رياضة

الأهلي السعودي يضرب ناساف برباعية في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة
أهلي جدة

فاز أهلي جدة على نظيره ناساف قرشي الأوزبكي، بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعت بينهما في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا للنخبة، على مدينة الملك عبد الله الرياضية "الإنماء".

مباراة الأهلي وناساف

الأهلي أنهى الشوط الأول متأخرا بهدفين، لكنه عاد بقوة في الشوط الثاني مسجلا أربعة أهداف حملت توقيع إنزو ميلوت "ثنائية"، ورياض محرز، ومحمد سليمان بكر.

 

ويشارك الأهلي "حامل اللقب" في بطولة كأس النخبة في مجموعة تضم كلا من: "شباب الأهلي، ناساف قرشي الأوزبكي، السد القطري، الشرطة العراقي، الشارقة الإماراتي، الغرافة القطري، الدحيل القطري، الوحدة الإماراتي".  

تشكيل الأهلي ضد ناساف قرشي في نخبة آسيا

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

الدفاع: علي مجرشي - روجير إيبانيز - ميريح ديميرال - ماتيو دامس.

الوسط: إنزو ميلوت - زياد الجهني - فرانك كيسيه.

الهجوم: فراس البريكان - إيفان توني - رياض محرز.

فيما جاء دكة البدلاء: عبد الرحمن الصانبي - محمد سليمان - فالينتين أتانجانا - محمد عبد الرحمن - ريان حامد - عبد الله عبده - عبد الإله الخيبري - أيمن فلاتة - صالح أبو الشامات - ماثيوس جونسالفيس.

