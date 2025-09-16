الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة قوية أمام نظيره الاسماعيلي، في المباراة التي تجمعهما الخميس المقبل على استاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي 

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي يوم الخميس المقبل في تمام الساعة الخامسة عصرا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي 

تنقل مباراة الزمالك والإسماعيلي عبر شبكة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ربيع والمهدي سليمان وأوشينج أبرزها، صفقات لم ترَ النور في الزمالك

وعد من جون إدوارد للاعبي الزمالك

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، منح اللاعبين راحة لمدة يومين عقب الفوز على المصري بثلاثية نظيفة في الجولة السادسة من الدوري، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة.

الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري الممتاز 

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 13 نقطة، بعد فوزه الكبير على المصري باستاد برج العرب بنتيجة 3-0.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الزمالك نادي الزمالك اخبار الزمالك الزمالك والاسماعيلي مباراة الزمالك والإسماعيلي موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي

مواد متعلقة

الأهلي السعودي يضرب ناساف برباعية في مستهل مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة

دوري أبطال آسيا، ناساف الأوزبكي يتقدم على أهلي جدة بثنائية في الشوط الأول

فيريرا يواصل الدفع بعدي الدباغ أساسيا مع الزمالك أمام الاسماعيلي

الزمالك يجهز دفعة من مستحقات اللاعبين لتحفيزهم قبل مواجهة الإسماعيلي

أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يسقط مجددا في الدوري المصري، الأزمات المالية تلاحق الزمالك.. محمد صلاح يقود ليفربول لصدارة البريميرليج.. استشهاد لاعبين في قطاع غزة بنيران الاحتلال

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على فالنسيا 1-0 في الشوط الأول (فيديو)

فيديو أهداف مباراة الأهلي وإنبي في الدوري الممتاز

الزمالك يحتفل بصدارة الدوري الممتاز عقب تعادل الأهلي مع إنبي

الأكثر قراءة

غضب الفقراء!

بسبب فيروس إمام عاشور، تحاليل طبية شاملة للاعبي الأهلي

إيقافات وغرامات بالجملة، عقوبات الجولة السادسة من الدوري المصري الممتاز

وزير التعليم: 5 آلاف جنيه لكل مدير مدرسة شهريا لتوفير عمال و1000 حافز للمعلمين

وفاة عمر عبد الله نجم غزل المحلة ومنتخب مصر السابق

هنخسر كتير، توفيق عكاشة يطالب بتعديل السياسة الخارجية المصرية ويوجه رسالة للمسؤولين في قطر

إجبار إثيوبيا على تصريف المياه من سد النهضة، وخبراء يكشفون زيادة التدفقات في النيل

أول رد فعل إسرائيلي على قمة الدوحة، جيش الاحتلال يعلن ضرب دولة عربية خلال ساعات

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار القصدير بالبورصات العالمية اليوم

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تواصل ارتفاعها وقفزة في البامية وانخفاض الليمون

مد مهلة استلام شقق فالي تاورز بمدينة حدائق أكتوبر، اعرف الموعد الجديد

شروط نقل وزراعة الأعضاء البشرية من المصريين للأجانب وفق القانون

المزيد

انفوجراف

مخالفات أدت إلى إغلاق دار "زهرة مصر" (إنفوجراف )

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشموع في المنام وعلاقتها بالعمر الطويل ومناسبة سعيدة قادمة

ولد الهدى (الحلقة الرابعة والعشرون)، حبُّ النبي واجب على كل مسلم ومسلمة

كيفية قضائها، كل ما تريد معرفته عن أحكام قضاء الصلوات الفائتة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads