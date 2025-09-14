أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يسقط مجددا في الدوري المصري، الأزمات المالية تلاحق الزمالك.. محمد صلاح يقود ليفربول لصدارة البريميرليج.. استشهاد لاعبين في قطاع غزة بنيران الاحتلال
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
الأهلي يواصل السقوط في الدوري الممتاز ويتعادل مع إنبي 1-1 (فيديو وصور)
تعادل النادي الأهلي، مع نظيره إنبي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، على إستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.
مفيش فلوس، أول رد من الزمالك على أزمة مستحقات صفقة شيكو بانزا
رد مصدر في الزمالك، على قرار نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، بتقديم شكوى ضد الأبيض لعدم سداد مستحقات صفقة الأنجولي شيكو بانزا.
نجيب ساويرس يحسم موقفه من خوض انتخابات الأهلي ويعلق على قرار الخطيب (فيديو)
كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، موقفه من خوض انتخابات رئاسة النادي الأهلي، بعد إعلان الكابتن محمود الخطيب عدم الترشح لظروف صحية.
طبيب الأهلي يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنبي في الدوري
قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي: إن أحمد سيد زيزو لاعب الاحمر، اشتكى من آلام أعلى الفخذ والضامة، مما دفع الجهاز الطبي إلى استبداله.
مانشستر زرقاء، السيتي يضرب اليونايتد بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (صور)
ديربي مانشستر، فاز فريق مانشستر سيتي، على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما بديربي مانشستر اليوم الأحد، في ختام الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".
محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ بـ 3 أرقام جديدة بعد هدفه في بيرنلي
واصل محمد صلاح نجم ليفربول، كتابة التاريخ بعد تسجيله هدف فوز فريقه على بيرنلي اليوم السبت، في المباراة التي جمعتهما على ملعب تيرف مور، ضمن الجولة الرابعة من البريمييرليج.
الاتحاد الفلسطيني يعلن استشهاد لاعبين في قطاع غزة بنيران الاحتلال
استمرت جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، حيث أعلن الاتحاد الفلسطيني استشهاد لاعبي كرة قدم جديدين، هما إبراهيم سعيد دياب وحازم اليازجي على يد قوات الاحتلال.
محمد صلاح ينفرد بالمركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي
حقق محمد صلاح إنجازا جديدا في الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله هدف فوز فريقه على بيرنلي اليوم السبت، في المباراة التي جمعتهما على ملعب تيرف مور، ضمن الجولة الرابعة من البريميرليج.
لاعبو الزمالك يطالبون بمستحقاتهم المتأخرة قبل مواجهة الإسماعيلي
الزمالك، قال مصدر داخل نادي الزمالك: إن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض، طالبوا بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة قبل مواجهة الإسماعيلي.
أبرز تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي
كشف النادي الأهلي عن التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادي، والتي تضمن مجموعة من البنود الجوهرية التي من شأنها أن ترسم ملامح مستقبل النادي، وتمنح الجمعية العمومية دورها الأصيل كسلطة عليا في اعتماد القرارات المصيرية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا