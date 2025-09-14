أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يسقط مجددا في الدوري المصري، الأزمات المالية تلاحق الزمالك.. محمد صلاح يقود ليفربول لصدارة البريميرليج.. استشهاد لاعبين في قطاع غزة بنيران الاحتلال

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

تعادل النادي الأهلي، مع نظيره إنبي بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما، مساء اليوم الأحد، على إستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

رد مصدر في الزمالك، على قرار نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، بتقديم شكوى ضد الأبيض لعدم سداد مستحقات صفقة الأنجولي شيكو بانزا.

كشف رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، موقفه من خوض انتخابات رئاسة النادي الأهلي، بعد إعلان الكابتن محمود الخطيب عدم الترشح لظروف صحية.

قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي: إن أحمد سيد زيزو لاعب الاحمر، اشتكى من آلام أعلى الفخذ والضامة، مما دفع الجهاز الطبي إلى استبداله.

ديربي مانشستر، فاز فريق مانشستر سيتي، على نظيره مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما بديربي مانشستر اليوم الأحد، في ختام الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

واصل محمد صلاح نجم ليفربول، كتابة التاريخ بعد تسجيله هدف فوز فريقه على بيرنلي اليوم السبت، في المباراة التي جمعتهما على ملعب تيرف مور، ضمن الجولة الرابعة من البريمييرليج.

استمرت جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، حيث أعلن الاتحاد الفلسطيني استشهاد لاعبي كرة قدم جديدين، هما إبراهيم سعيد دياب وحازم اليازجي على يد قوات الاحتلال.

حقق محمد صلاح إنجازا جديدا في الدوري الإنجليزي، بعد تسجيله هدف فوز فريقه على بيرنلي اليوم السبت، في المباراة التي جمعتهما على ملعب تيرف مور، ضمن الجولة الرابعة من البريميرليج.

الزمالك، قال مصدر داخل نادي الزمالك: إن لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالأبيض، طالبوا بالحصول على مستحقاتهم المتأخرة قبل مواجهة الإسماعيلي.

كشف النادي الأهلي عن التعديلات المقترحة على لائحة النظام الأساسي للنادي، والتي تضمن مجموعة من البنود الجوهرية التي من شأنها أن ترسم ملامح مستقبل النادي، وتمنح الجمعية العمومية دورها الأصيل كسلطة عليا في اعتماد القرارات المصيرية.

