صحة ومرأة

علاج احتقان الزور في البيت، بالمواد الطبيعية

علاج احتقان الزور
علاج احتقان الزور بالأعشاب، فيتو

علاج احتقان الزور، يُعد احتقان الزور، أو التهاب الحلق، من المشاكل الصحية الشائعة هذه الأيام، والتي تصيب الأشخاص بمختلف أعمارهم، خاصة مع الجلوس لساعات في التكييف، ثم الخروج فجأة إلى الجو شديد الحرارة، والعودة مرة أخرى للجلوس في التكييف.

ويتمثل احتقان الزور في الشعور بالألم أو الحكة أو الحرقة في منطقة الحلق، وقد يصاحبه صعوبة في البلع أو الكلام، وأحيانًا تورم في اللوزتين أو الحنجرة. 

ورغم أن معظم حالات الاحتقان تكون بسيطة وتزول خلال أيام قليلة، فإنها قد تُسبب إزعاجًا كبيرًا للمريض. 

ويلجأ الكثيرون إلى الأدوية التقليدية، لكن المواد الطبيعية تظل حلا فعّالًا وآمنًا لدى الكثيرين، خصوصًا لمن يرغبون في تقليل الاعتماد على العقاقير أو لديهم حساسية تجاه بعض مكوناتها.

أكدت الدكتورة هدى مدحت اخصائية التغذية العلاجية، أن احتقان الزور حالة مزعجة لكنها غالبًا ما تكون بسيطة، ويمكن السيطرة عليها بسهولة باستخدام المواد الطبيعية.

أسباب احتقان الزور

أضافت الدكتورة هدى، أنه لفهم كيفية علاج احتقان الزور، من المهم معرفة الأسباب المحتملة لاحتقان الزور، وهي تشمل ما يلي:

علاج احتقان الزور
علاج احتقان الزور، فيتو

العدوى الفيروسية: مثل نزلات البرد والإنفلونزا.

العدوى البكتيرية: مثل التهاب الحلق العقدي.

المهيجات: كالدخان، الغبار، أو استنشاق مواد كيميائية قوية.

التحسس: نتيجة التعرض لمسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح أو وبر الحيوانات.

الإجهاد الصوتي: التحدث أو الغناء لفترات طويلة بصوت عالٍ.

الجفاف: قلة شرب الماء أو التعرّض للهواء الجاف.

 

علاج احتقان الزور بالمواد الطبيعية

يمكن للمواد الطبيعية أن تساعد في تهدئة الحلق وتقليل الالتهاب وتحفيز جهاز المناعة لمحاربة العدوى. 

وفيما يلي أبرز المواد الطبيعية التي أثبتت فعاليتها:

اسباب احتقان الزور
اسباب احتقان الزور، فيتو

1. العسل

العسل يُعد من أقدم العلاجات الطبيعية لاحتقان الزور، فهو يمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفيروسات، كما أنه يعمل على ترطيب الحلق وتهدئة الالتهاب.

طريقة الاستخدام:

يمكن تناول ملعقة كبيرة من العسل النقي مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا.

يمكن إضافته إلى كوب من الماء الدافئ أو الشاي العشبي للحصول على فائدة أكبر.

تنبيه: لا يُعطى العسل للأطفال أقل من سنة.

 

2. الزنجبيل

يحتوي الزنجبيل على مركبات مضادة للالتهابات والميكروبات، كما يساعد على تحسين الدورة الدموية في الحلق وتقوية المناعة.

طريقة الاستخدام:

يُغلى الزنجبيل الطازج في الماء لمدة 10 دقائق، ثم يُصفى ويُشرب دافئًا.

يمكن إضافة العسل والليمون لزيادة الفعالية.

 

3. الليمون

الليمون غني بفيتامين "C" الذي يعزز المناعة، كما أن طبيعته الحامضية تساعد في إذابة المخاط وتطهير الحلق.

طريقة الاستخدام:

مزج عصير نصف ليمونة مع كوب ماء دافئ والعسل.

الغرغرة بماء دافئ مع قليل من عصير الليمون والملح.

 

4. الملح

الغرغرة بالماء والملح تُعد من الطرق البسيطة والفعّالة لتخفيف الالتهاب وقتل البكتيريا.

طريقة الاستخدام:

إذابة نصف ملعقة صغيرة من الملح في كوب ماء دافئ.

الغرغرة لمدة 30 ثانية ثلاث مرات يوميًا.

 

5. الكركم

الكركم يحتوي على مادة الكركمين المضادة للالتهابات والمطهرة، مما يجعله علاجًا جيدًا لاحتقان الزور.

طريقة الاستخدام:

إضافة نصف ملعقة صغيرة من الكركم إلى كوب من الحليب الدافئ وشربه قبل النوم.

الغرغرة بمزيج من الكركم والماء الدافئ.

 

6. البابونج

البابونج مهدئ طبيعي يحتوي على خصائص مضادة للالتهاب، كما أن استنشاق بخاره أو شربه يساعد في ترطيب الحلق.

طريقة الاستخدام:

شرب شاي البابونج مرتين يوميًا.

استنشاق بخار البابونج لمدة 5–10 دقائق.

 

7. الثوم

الثوم مضاد حيوي طبيعي لاحتوائه على الأليسين الذي يقتل البكتيريا والفيروسات.

طريقة الاستخدام:

مضغ فص ثوم طازج أو إضافته إلى الأطعمة.

مزج الثوم المهروس مع العسل وتناوله.

 

8. الينسون

الينسون معروف بخصائصه المهدئة، ويساعد على ترطيب الأغشية المخاطية وتخفيف الألم.

طريقة الاستخدام:

غلي بذور الينسون في الماء وشربه دافئًا.

 

نصائح هامة بجانب العلاج الطبيعي

شرب كمية كافية من الماء للحفاظ على رطوبة الحلق.

تجنب المشروبات الباردة والمثلجات أثناء فترة الاحتقان.

الراحة الصوتية وتجنب الكلام بصوت مرتفع.

الابتعاد عن التدخين أو الأماكن المليئة بالدخان.

تناول الأطعمة اللينة وسهلة البلع مثل الشوربات.

 

الاحتياطات والتحذيرات

رغم فعالية المواد الطبيعية، يجب الانتباه إلى بعض الأمور:

 

إذا استمر الاحتقان لأكثر من أسبوع أو صاحبه ارتفاع شديد في الحرارة أو صعوبة في التنفس، يجب مراجعة الطبيب فورًا.

بعض الأعشاب قد تتداخل مع أدوية معينة، لذلك يجب استشارة الطبيب خاصة للحوامل أو مرضى الأمراض المزمنة.

لا يُعتمد على العلاجات الطبيعية وحدها في حالة العدوى البكتيرية الشديدة التي تحتاج لمضادات حيوية.

