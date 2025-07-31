فوائد الريحان، يعالج السعال ويذيب البلغم ويحمي من حصوات الكلى

فوائد الريحان، الريحان من الأعشاب العطرية الشهيرة التي لها نكهة مميزة لذا يستخدم في الطهي، وكان يستخدم في الطب القديم.

وفوائد الريحان، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة التي يحتاج إليها الجسم.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن الريحان من الأعشاب العطرية المشهورة التي تستخدم في الطهي والطب التقليدي منذ آلاف السنين، ويتميز برائحته الزكية ونكهته المميزة، إضافة إلى خصائصه الصحية المذهلة، ويحتوي الريحان على مجموعة غنية من الفيتامينات والمعادن والزيوت العطرية ومضادات الأكسدة التي تجعله واحدا من أفضل الأعشاب المفيدة للصحة.

القيمة الغذائية للريحان

وأضافت منى، يحتوي الريحان على عناصر غذائية مهمة مثل:

فيتامين A وC وK

معادن مثل الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم

مركبات نباتية مثل الفلافونويدات والبوليفينولات

زيوت أساسية (الأوجينول، اللينالول، الكامفور) هذه التركيبة تمنحه خصائص مضادة للالتهابات والميكروبات والسرطان.

فوائد الريحان للصحة

فوائد الريحان الصحية

وتابعت، أن من فوائد الريحان التى تدفعنا لتناوله:

الريحان غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على محاربة الجذور الحرة وتقوية مناعة الجسم ضد الأمراض والعدوى.

يحتوي الريحان على مركب الأوجينول الذي يقلل الالتهابات في الجسم، مما يفيد في حالات التهاب المفاصل والأمراض المزمنة.

يساعد الريحان في خفض مستوى الكوليسترول الضار، والدهون الثلاثية، كما يساهم في تحسين الدورة الدموية وتنظيم ضغط الدم بفضل محتواه من المغنيسيوم والبوتاسيوم.

تشير بعض الدراسات إلى أن تناول مستخلص الريحان يساعد في خفض مستوى السكر، مما يجعله مفيد لمرضى السكري.

يحفز نمو الشعر ويقلل من تساقطه بفضل قدرته على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس، ويساعد في التخلص من القشرة وحكة فروة الرأس، ويمنح الشعر لمعان طبيعي وصحة قوية.

يستخدم الريحان في علاج السعال والبرد والتهابات الشعب الهوائية، حيث يعمل كمذيب للبلغم وملطف للمجاري التنفسية.

يساعد الريحان على تهدئة اضطرابات المعدة، والتقليل من الحموضة والانتفاخ، كما يملك تأثير مضاد للبكتيريا التي قد تسبب التسمم الغذائي.

يساعد الريحان في تطهير الجسم من السموم ودعم وظائف الكبد، كما أنه يقي الكلى من تكون الحصوات بفضل خصائصه المدرة للبول.

الزيوت العطرية الموجودة في الريحان تعمل كمضادات طبيعية ضد العديد من أنواع البكتيريا والفيروسات والفطريات.

مركبات الريحان تحمي الخلايا العصبية من الأكسدة والإجهاد، مما يحافظ على صحة الدماغ ويحسن الذاكرة والتركيز.

يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا، مما يساعد في علاج حب الشباب.

مضادات الأكسدة تحمي البشرة من التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

يمكن استخدام زيت الريحان أو مستخلصه في ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة وتنقيتها.

محاذير تناول الريحان

وأوضحت الدكتورة منى أيمن استشاري التغذية العلاجية، أنه يجب الاعتدال في تناول الريحان لأنه قد يسبب انخفاض ضغط الدم أو زيادة سيولة الدم عند الإفراط في استخدامه، وعلى الحوامل والأشخاص الذين يتناولون أدوية مميعة للدم يفضل استشارة الطبيب قبل استخدامه.

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