الأعراض المبكرة لسرطان الحلق وطرق الوقاية منه

سرطان الحلق، أو سرطان البلعوم والحنجرة، مرض خطير يمكن أن يؤثر بشكل كبير على حياة المصاب ومع ذلك، فإن الكشف المبكر يلعب دورًا حاسمًا في زيادة فرص الشفاء ونجاح العلاج.

غالبًا ما يتم تجاهل الأعراض المبكرة لسرطان الحلق أو الخلط بينها وبين أمراض أقل خطورة مثل نزلات البرد أو الحساسية، وفقًا لموقع “Cleveland Clinic” الطبي. لذا، فإن الوعي بهذه العلامات التحذيرية أمر بالغ الأهمية لكل فرد.

ما هو سرطان الحلق؟

يشير مصطلح سرطان الحلق بشكل عام إلى السرطانات التي تتطور في البلعوم (الأنبوب الذي يمتد من خلف الأنف إلى الجزء العلوي من المريء) أو الحنجرة (صندوق الصوت). يمكن أن يصيب هذا النوع من السرطان أجزاء مختلفة من الحلق.

,عندما يتم اكتشاف سرطان الحلق في مراحله المبكرة، قبل أن ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم، تكون خيارات العلاج أكثر فعالية ونسب الشفاء أعلى بكثير. يؤدي التأخير في التشخيص غالبًا إلى الحاجة إلى علاجات أكثر تعقيدًا وعدوانية، وقد يقلل من فرص الشفاء الكامل.

الأعراض المبكرة لسرطان الحلق

من الضروري التركيز على الأعراض التي تستمر لأكثر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع ولا تتحسن، أو تلك التي تتفاقم تدريجيًا. إليك أبرز الأعراض المبكرة التي يجب أن تدفعك لزيارة الطبيب:

بحة في الصوت أو تغيرات في الصوت

هذا هو أحد أكثر الأعراض شيوعًا، خاصة في سرطان الحنجرة. إذا لاحظ الشخص أن صوته أصبح أجشًا، أو أضعف، أو تغير بطريقة غير مبررة واستمرت هذه التغييرات لأكثر من أسبوعين، يجب استشارة الطبيب. قد يكون هذا بسبب تأثير الورم على الحبال الصوتية.

صعوبة أو ألم عند البلع

قد يشعر الشخص وكأن هناك شيئًا عالقًا في حلقه، أو قد يجد صعوبة في ابتلاع الطعام الصلب أو حتى السوائل. يمكن أن يكون البلع مؤلمًا أيضًا. هذا العرض يشير إلى ورم في أي جزء من الحلق يعيق مرور الطعام.

ألم مستمر في الحلق لا يزول

على عكس ألم الحلق الناتج عن نزلات البرد الذي يزول عادة في غضون أيام قليلة، فإن ألم الحلق المرتبط بالسرطان غالبًا ما يكون مستمرًا، وقد لا يستجيب للمسكنات المعتادة، وقد يتفاقم مع مرور الوقت. قد يشعر المريض بألم ينتشر إلى الأذن.

كتلة أو تورم في الرقبة

قد يلاحظ المريض وجود كتلة أو تورم غير مؤلم في الرقبة. هذه الكتلة قد تكون عبارة عن عقدة ليمفاوية متضخمة بسبب انتشار الخلايا السرطانية إليها، أو قد تكون الورم الأصلي نفسه إذا كان كبيرًا بما يكفي.

سعال مستمر

سعال لا يزول، خاصة إذا كان سعالًا جافًا أو مصحوبًا بدم، هو عرض مقلق يتطلب فحصًا طبيًا. يمكن أن يكون السعال ناتجًا عن تهيج الورم في الحلق أو الحنجرة.

فقدان الوزن غير المبرر

فقدان الوزن بشكل كبير وغير مقصود (أكثر من 5% من وزن الجسم خلال 6-12 شهرًا) دون تغيير في النظام الغذائي أو ممارسة الرياضة، يمكن أن يكون علامة على وجود سرطان في أي جزء من الجسم، بما في ذلك الحلق.

ألم في الأذن

في بعض الحالات، يمكن أن ينتشر ألم الحلق إلى الأذن على نفس الجانب. هذا ما يعرف بالألم الرجيع، ويحدث عندما تكون الأعصاب المتصلة بالحلق والأذن مشتركة.

تغيرات في التنفس (ضيق التنفس)

في المراحل الأكثر تقدمًا، أو إذا كان الورم كبيرًا ويعيق مجرى الهواء، قد يواجه المريض صعوبة في التنفس أو يصدر صوتًا صفيرًا عند التنفس.

وجود دم في البلغم أو اللعاب

بصق الدم أو ملاحظة بقع دم في البلغم أو اللعاب، حتى لو كانت بكميات صغيرة، يجب أن يؤخذ على محمل الجد ويستدعي استشارة طبية فورية

عوامل الخطر لسرطان الحنجرة

من المهم أيضًا معرفة عوامل الخطر التي تزيد من احتمالية الإصابة بسرطان الحلق، والتي تشمل:

يعتبر التدخين الشره وتناول التبغ بأشكاله المختلفة (مثل الشيشة أو مضغ التبغ) عامل الخطر الرئيسي.

تناول الكحول يزيد من خطر الإصابة بسرطان الحلق، خاصة عند دمجه مع التدخين.

سلالات معينة من فيروس HPV يمكن أن تسبب سرطانات الحلق، خاصة في البلعوم الفموي.

التعرض لبعض المواد الكيميائية، مثل الأسبستوس أو أبخرة بعض المواد الكيميائية الصناعية.

الارتداد المعدي المريئي المزمن (GERD) قد يزيد من خطر الإصابة بسرطان الحنجرة والبلعوم الحنجري على المدى الطويل.

اتباع نظام غذائي فقير بالفواكه والخضروات.

نصائح للوقاية من سرطان الحلق

الإقلاع عن التدخين وتجنب التعرض للتدخين السلبي.

الإقلاع عن تناول الكحول

التطعيم ضد فيروس HPV

الحفاظ على نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات.

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