8 أخطاء شائعة تسبب تلف الشعر وطرق علاجها من الطبيعة

أخطاء شائعة تسبب تلف الشعر، يُعتبر الشعر تاج المرأة وزينتها، والاعتناء به يحتاج إلى معرفة صحيحة بالعوامل التي تؤثر في صحته.





ولكن كثيرات يظنن أن تلف الشعر سببه فقط ضعف في نوعية المستحضرات أو نقص الفيتامينات، لكن الحقيقة أن هناك أخطاء يومية صغيرة متكررة تضعف خصلات الشعر بمرور الوقت وتجعله باهتًا ومتقصفًا.



أوضحت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن العناية بالشعر لا تتطلب إنفاق الكثير على منتجات تجميلية أو علاجات باهظة، بل تحتاج فقط إلى التوقف عن الأخطاء اليومية التي تضعفه، والاعتماد على الطبيعة كصديقة وفيّة تقدم حلولًا بسيطة وآمنة.



أخطاء تتلف شعرك احذريها



وأضافت خبيرة العناية بالشعر، أن الجميل أن الطبيعة زاخرة بحلول بسيطة وآمنة يمكن أن تعالج آثار هذه الأخطاء وتعيد للشعر حيويته ولمعانه، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.



العناية بالشعر التالف



أولًا: غسل الشعر يوميًا بالماء الساخن

من أكثر الأخطاء شيوعًا غسل الشعر يوميًا باستخدام الماء الساخن. الحرارة العالية تُفقد الشعر الزيوت الطبيعية التي تحميه وتجعله أكثر عرضة للجفاف والتقصف. كما أن كثرة الغسل تُرهق فروة الرأس وتجعلها تفرز الدهون بشكل مفرط لتعويض الفاقد.

العلاج من الطبيعة:

يُفضل غسل الشعر مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع فقط.

استخدام ماء فاتر أو بارد للشطف النهائي للحفاظ على لمعان الشعر.

يمكن عمل شطفة طبيعية بخل التفاح المخفف (ملعقتان في كوب ماء) لإعادة التوازن الحامضي لفروة الرأس ومنح الشعر بريقًا طبيعيًا.

ثانيًا: الإفراط في استخدام أدوات التصفيف الحرارية

مجففات الشعر، مكواة الفرد، وأدوات التجعيد الحرارية من أكثر مسببات التلف، خاصة عند استخدامها يوميًا دون حماية. الحرارة الشديدة تُضعف البروتين الطبيعي للشعر وتسبب تكسر الأطراف.

العلاج من الطبيعة:

استخدام بدائل طبيعية للتصفيف مثل لف الشعر بطرق يدوية أو استخدام الضفائر للحصول على تموجات طبيعية.

عمل ماسك زيت جوز الهند أو زيت الأرغان مرة أسبوعيًا لحماية الشعر من آثار الحرارة، حيث تعمل هذه الزيوت كطبقة عازلة طبيعية.

عند الضرورة، يمكن استخدام بخاخ حماية منزلي من خليط الألوفيرا مع قليل من زيت اللوز لترطيب الشعر قبل التصفيف.

ثالثًا: ربط الشعر بشدة أو تركه مربوطًا لفترات طويلة

تظن الكثير من النساء أن ربط الشعر بشدة يساعد على نموه أو يجعله أكثر ترتيبًا، لكن الحقيقة أن هذا يضعف جذور الشعر مع الوقت، وقد يؤدي إلى ما يُعرف بالصلع الناتج عن الشد المستمر.

العلاج من الطبيعة:

ترك الشعر منسدلًا بين الحين والآخر لإراحة البصيلات.

استبدال الربطات المطاطية القاسية بربطات قطنية أو حريرية.

تدليك فروة الرأس يوميًا بزيت الزيتون الدافئ أو زيت الخروع لتعزيز الدورة الدموية وتقوية البصيلات.

رابعًا: تمشيط الشعر وهو مبلل

الشعر المبلل يكون في أضعف حالاته وأكثر عرضة للتكسر. كثيرات يقمن بتمشيطه مباشرة بعد الاستحمام، مما يؤدي إلى فقدان خصلات كثيرة وتقصف الأطراف.

العلاج من الطبيعة:

ترك الشعر ليجف قليلًا في الهواء قبل التمشيط.

استخدام مشط خشبي واسع الأسنان بدلًا من الفرشاة المعدنية.

وضع بضع قطرات من زيت الأرغان أو جل الألوفيرا على الشعر قبل التمشيط لتسهيل الانسياب ومنع التشابك.

وصفات للشعر التالف

خامسًا: الإكثار من الصبغات والمواد الكيميائية

صبغات الشعر، كريمات الفرد، والمواد الكيميائية القاسية تؤثر مباشرة على طبقة الكيراتين الطبيعية للشعر، ما يجعله هشًا وفاقدًا للحياة.

العلاج من الطبيعة:

استبدال الصبغات الكيميائية بأخرى طبيعية مثل الحناء أو شاي الكركديه لإضفاء لون مميز ولمعان.

عمل أقنعة ترميم طبيعية، مثل قناع الأفوكادو مع العسل وزيت الزيتون، حيث يغذي الشعر بعمق.

إعطاء الشعر فترة راحة بين جلسات الصبغ لا تقل عن شهرين لتقليل الضرر.

سادسًا: سوء التغذية ونقص الفيتامينات

الشعر يعكس صحة الجسم، ونقص العناصر الأساسية مثل الحديد والزنك والبيوتين يؤدي إلى ضعف نموه وتساقطه. الاعتماد على الوجبات السريعة أو الحرمان الغذائي ينعكس فورًا على قوته ولمعانه.

العلاج من الطبيعة:

الإكثار من تناول الأطعمة الغنية بالبروتين مثل البيض والبقوليات.

تناول الخضروات الورقية والفواكه الطازجة للحصول على الفيتامينات.

يمكن دعم النظام الغذائي بمشروبات طبيعية لتقوية الشعر مثل عصير الجزر والبرتقال لاحتوائهما على فيتامين A وC الضروريين لنمو صحي.

سابعًا: تجاهل ترطيب الشعر بانتظام

البيئة المحيطة من شمس ورياح وتلوث، إضافة إلى غسل الشعر المتكرر، تُفقده الرطوبة التي يحتاجها. الجفاف هو بداية التلف والهيشان.

العلاج من الطبيعة:

استخدام حمامات الزيت الطبيعية مثل زيت اللوز، جوز الهند، أو السمسم مرة أسبوعيًا.

عمل ماسك العسل والزبادي لترطيب الشعر بعمق وإضفاء نعومة طبيعية.

تغطية الشعر بغطاء حريري أثناء النوم للحفاظ على رطوبته وتقليل الاحتكاك.

ثامنًا: استخدام منتجات غير مناسبة لنوع الشعر

من الأخطاء الشائعة اختيار شامبو أو بلسم بشكل عشوائي، دون مراعاة نوع الشعر (دهني – جاف – عادي – مجعد). هذا يزيد من مشكلات الشعر بدلًا من علاجها.

العلاج من الطبيعة:

للشعر الدهني: شطف الشعر بمغلي النعناع أو إكليل الجبل لتقليل الإفرازات الدهنية.

للشعر الجاف: الاعتماد على زيت الزيتون وزيت الجوجوبا لترطيب عميق.

للشعر الخفيف: استخدام جل الألوفيرا مع زيت الخروع لتكثيف الشعر وتقوية البصيلات.

