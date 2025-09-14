روتين العناية بالشعر، مع بداية فصل الخريف تبدأ الطبيعة في التغيّر، وتنخفض درجات الحرارة تدريجيًا بعد حرارة الصيف القاسية، وتقل نسبة الرطوبة في الجو، مما يترك أثره على صحة الشعر ومظهره.





كثير من النساء يلاحظن زيادة تساقط الشعر في هذه الفترة، إضافة إلى جفاف الأطراف وفقدان الحيوية واللمعان. لذلك يصبح من الضروري اتباع روتين عناية خاص يتناسب مع هذه المرحلة الانتقالية بين الصيف والشتاء، للحفاظ على الشعر قويًا وصحيًا وجميلًا.



أوضحت خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن الانتقال من الصيف إلى الخريف قد يكون صعبًا على الشعر، حيث تتغير الظروف المناخية وتزداد مشكلات الجفاف والتساقط.



لكن اتباع روتين متكامل للعناية بالشعر في هذه الفترة، يجمع بين الترطيب والتغذية الداخلية والخارجية، مع تقليل العادات الضارة مثل الإفراط في غسل الشعر أو استخدام الحرارة، يمكن أن يحافظ على الشعر صحيًا ولامعًا طوال الخريف.



خطوات العناية بالشعر خلال فصل الخريف



وتستعرض خبيرة العناية بالشعر، فيما يلي خطوات وأساليب العناية بالشعر مع بداية الخريف:

ترطيب وتنعيم الشعر، فيتو

1. الترطيب أساس العناية

الجفاف هو العدو الأول للشعر في الخريف، حيث تقل الرطوبة في الجو مما يجعل الشعر أكثر عرضة للتقصف والتكسر. الحل الأمثل هو الاهتمام بالترطيب الداخلي والخارجي:

الترطيب الداخلي: شرب كميات كافية من الماء يوميًا، وتناول أطعمة غنية بالأحماض الدهنية مثل السمك والمكسرات، يساعد على تغذية بصيلات الشعر من الداخل.

الترطيب الخارجي: استخدام بلسم مرطب بعد كل غسلة، واعتماد حمامات زيت طبيعية مثل زيت جوز الهند أو زيت الزيتون مرة أسبوعيًا لتغذية الشعر بعمق.

2. تقليل عدد مرات غسل الشعر

الغسل المتكرر للشعر يؤدي إلى إزالة الزيوت الطبيعية التي تحميه من الجفاف. في الخريف يُفضل غسل الشعر مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا فقط باستخدام شامبو لطيف خالٍ من الكبريتات، مع التركيز على تنظيف فروة الرأس دون فرك الأطراف بقوة.

3. اعتماد الزيوت الطبيعية الدافئة

مع بداية الخريف يكون من المفيد استخدام الزيوت الدافئة كجزء من الروتين الأسبوعي:

زيت اللوز الحلو: يغذي الشعر ويزيد من مرونته.

زيت الأرجان: يعيد اللمعان للشعر الباهت ويحميه من التقصف.

زيت الخروع: يعزز نمو الشعر ويحد من التساقط.

يمكن تدفئة الزيت قليلًا وتدليك فروة الرأس به بحركات دائرية، ثم تغطية الشعر بمنشفة دافئة لمدة نصف ساعة قبل غسله.

4. قص الأطراف بانتظام

من أهم الخطوات مع بداية الخريف قص أطراف الشعر المتقصفة. هذه العادة تساعد على تجديد مظهر الشعر وتمنع امتداد التلف إلى باقي الخصلات. يكفي قص 1-2 سم كل شهرين للحفاظ على شعر صحي.

5. الماسكات الطبيعية المغذية

فترة الخريف تحتاج إلى ماسكات مغذية أسبوعيًا لتعويض الشعر عن الجفاف وفقدان العناصر:

ماسك العسل والزبادي: لترطيب الشعر ومنحه نعومة ولمعانًا.

ماسك الأفوكادو وزيت الزيتون: لإصلاح الشعر التالف وتغذيته بالفيتامينات.

ماسك البيض وزيت جوز الهند: لتقوية الشعر وزيادة كثافته.

6. الحماية من العوامل الجوية

حتى وإن لم تكن أشعة الشمس قوية مثل الصيف، إلا أن رياح الخريف الباردة والغبار قد تضر بالشعر. ينصح بارتداء قبعة أو غطاء رأس عند الخروج لفترات طويلة، خاصة إذا كان الشعر مصبوغًا أو معالجًا كيميائيًا.

7. تجنّب أدوات التصفيف الحرارية قدر الإمكان

مكواة الشعر والسيشوار يضاعفان مشكلة الجفاف والتقصف في هذا الفصل. لذلك يفضل ترك الشعر ليجف طبيعيًا أو استخدام مجفف بدرجة حرارة باردة. وفي حال الضرورة، يجب استخدام سيروم واقٍ من الحرارة قبل التصفيف.

أطعمة لصحة الشعر، فيتو

8. التركيز على التغذية السليمة

الغذاء يلعب دورًا محوريًا في صحة الشعر. مع بداية الخريف، يجب التركيز على تناول أطعمة غنية بالفيتامينات والمعادن:

الحديد: موجود في السبانخ والعدس، ويمنع تساقط الشعر.

البيوتين: موجود في البيض والمكسرات، ويزيد كثافة الشعر.

فيتامين E: موجود في الأفوكادو واللوز، ويساعد على لمعان الشعر.

فيتامين C: موجود في البرتقال والفلفل، ويعزز امتصاص الحديد.

9. تدليك فروة الرأس

من العادات المفيدة في الخريف تدليك فروة الرأس يوميًا لدقائق بأطراف الأصابع. هذا يحفز الدورة الدموية، ويعزز وصول الغذاء والأكسجين إلى البصيلات، مما يقلل التساقط ويزيد من قوة الشعر.

10. اختيار مشط مناسب

الشعر في هذه الفترة يكون أكثر عرضة للتكسر، لذا يُنصح باستخدام مشط خشبي بأسنان واسعة لفك التشابك برفق، والابتعاد عن الفرش المعدنية أو البلاستيكية التي تسبب كهرباء ساكنة وجفافًا للشعر.

11. النوم على وسادة حريرية

قد تبدو خطوة بسيطة، لكنها فعّالة. النوم على وسادة من الحرير يقلل من احتكاك الشعر وفقدان الرطوبة أثناء النوم، مما يحافظ على نعومته ويمنع التشابك والتقصف.

