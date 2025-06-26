أعراض التهاب الحلق وأسبابه ومخاطر الإصابة به

أعراض التهاب الحلق، التهاب الحلق من الأمراض المعدية الشهيرة التى يصاب بها الكبار والصغار وتسبب صعوبة فى البلع وآلام مزعجة.

وأعراض التهاب الحلق، عديدة ومعروفة ويحرص المريض عند الإصابة به على اتباع التعليمات اللازمة لسرعة العلاج لتجنب مخاطره.

ويقول الدكتور مجدى السعدني استشارى الأنف والأذن والحنجرة، إن التهاب الحلق هو شعور بالألم أو الجفاف أو الحكة في الحلق، وقد يكون ناتج عن عدوى فيروسية أو بكتيرية، أو مهيجات أخرى مثل التدخين أو التلوث، ويعد من الأعراض الشائعة عند الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا.

أعراض التهاب الحلق

وأضاف السعدني، تختلف الأعراض حسب شدة الالتهاب وسببه، ومن أعراض إلتهاب الحلق:-

ألم أو خشونة عند البلع

احمرار وتورم في الحلق

بحة في الصوت أو فقدانه أحيانا

ارتفاع في درجة الحرارة (خاصة في الالتهاب البكتيري)

تضخم الغدد اللمفاوية في الرقبة

بقع بيضاء أو صديد على اللوزتين (في بعض الحالات)

صداع أو آلام في الجسم

سعال خفيف أو عطاس

أسباب التهاب الحلق

وتابع، أن من أسباب الإصابة بالتهاب الحلق:-

العدوى الفيروسية، مثل نزلات البرد، والإنفلونزا، والفيروسات التاجية (كـ كوفيد-19)، وغالبا ما تتحسن من تلقاء نفسها خلال أيام قليلة.

العدوى البكتيرية، أبرزها التهاب الحلق العقدي الناتج عن بكتيريا المجموعة A العقدية، ويتطلب علاج بالمضادات الحيوية.

أسباب غير معدية، مثل استنشاق هواء جاف أو ملوث، أو التدخين أو التعرض لدخان السجائر، أو التحسس من الغبار أو حبوب اللقاح، أو الصراخ أو التحدث لفترات طويلة بصوت مرتفع.

أعراض إلتهاب الحلق

مخاطر إهمال التهاب الحلق

والتهاب الحلق ليس مجرد عدوى أو عرض وينتهى بدون علاج، بل يحتاج إلى الالتزام العلاج حتى لا تحدث مضاعفات خطيرة، وللأسف قد تتطور العدوى إلى التهابات الأذن أو الجيوب الأنفية، أو الإصابة بخراج في الحلق أو اللوزتين، أو الحمى الروماتيزمية (خاصة عند إهمال التهاب الحلق العقدي)، ويمكن أيضا أن يحدث مشاكل تنفسية ناتجة عن تضخم اللوزتين، وانتشار العدوى إلى أعضاء أخرى في الجسم.

علاج إلتهاب الحلق

وأوضح الدكتور مجدى السعدني استشارى الأنف والأذن والحنجرة، أن هناك طرق عديدة تساعد في علاج إلتهاب الحلق، منها:-

علاج منزلي للحالات البسيطة، مثل شرب الكثير من السوائل الدافئة (مثل الليمون بالعسل، والزنجبيل).

الغرغرة بالماء الدافئ والملح.

الراحة التامة وتجنب الإرهاق.

استخدام بخار الماء لترطيب الحلق.

تناول المسكنات مثل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين.

مضادات حيوية إذا كان السبب بكتيري (يجب وصفها من الطبيب).

مضادات الهيستامين في حال وجود حساسية.

بخاخات الحلق أو الأقراص المهدئة المتوفرة في الصيدليات.

طرق الوقاية من إلتهاب الحلق

وللوقاية من التهاب الحلق، قال الدكتور مجدى إنه يجب اتباع بعض النصائح التى تساعد في الوقاية من إلتهاب الحلق، منها:-

غسل اليدين بانتظام وتجنب لمس الوجه.

تجنب الاختلاط بالمصابين.

استخدام المناديل عند العطس أو السعال.

الإكثار من شرب المياه لتجنب جفاف الحلق.

تجنب التدخين أو الأماكن المليئة بالدخان.

تقوية المناعة بتناول غذاء صحي غني بالفيتامينات.

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