السد القطري يتعادل مع الشرطة العراقي 1/1 في دوري أبطال آسيا للنخبة

دوري أبطال آسيا، تعادل نادي الشرطة العراقي مع نظيره السد القطري بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد الزوراء في بغداد، ضمن الجولة الأولى من منافسات منطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

وتقدم فريق الشرطة العراقي عن طريق دومينيك ميندي في الدقيقة 28، وتعادل السد في الدقيقة 62 عن طريق لاعبه حسن الهيدوس.

تشكيل السد القطري ضد الشرطة العراقي

تشكيل الشرطة العراقي ضد السد القطري

الوحدة يفوز على اتحاد جدة

خطف فريق الوحدة الإماراتي فوزا قائلا أمام ضيفه اتحاد جدة السعودي، بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد زايد آل نهيان ضمن منافسات مسابقة دوري أبطال آسيا للنخبة.

تقدم اتحاد جدة بهدف سجله اللاعب ستيفن برجوين في الدقيقة 21 من عمر اللقاء، ثم تعادل كايو كاليدو للوحدة في الدقيقة 62.

وخطف علاء الدين زوهر هدفا قائلا للوحدة الإماراتي في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع 90+8، ليمنح فريقه ثلاث نقاط غالية في مستهل مشواره في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وشهدت الدقيقة 34 إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء لمدافع اتحاد جدة مهند الشنقيطي بسبب التدخل العنيف ضد لاعب الوحدة الإماراتي، ليكمل الفريق السعودي المباراة بعشرة لاعبين.

