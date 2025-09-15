الإثنين 15 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يوفر نظاما إلكترونيا للأعضاء لتسهيل المشاركة في التصويت على اللائحة

الأهلي
الأهلي

 أعلنت إدارة النادي الأهلي عن تطبيق نظام إلكتروني متطور للتحقق من هوية الأعضاء، وتسهيل عملية التسجيل داخل اللجان، وذلك انطلاقًا من حرص الإدارة على توفير أقصى درجة من التنظيم والدقة في إجراءات الجمعية العمومية، المقرر انعقادها يوم الجمعة المقبل بمقر الجزيرة. 

ويهدف هذا النظام إلى ضمان سرعة إنجاز خطوات التسجيل والتصويت، وتفادي أي ازدحام أو تأخير، بما يسهل على الأعضاء المشاركة في العملية بأريحية كاملة. 

ويأتي ذلك ضمن حزمة من الخدمات التنظيمية واللوجستية التي يوفرها النادي في هذا اليوم، والتي تشمل تخصيص مسارات سريعة للدخول والخروج، وتوفير مناطق انتظار عائلية وخدمات ترفيهية للأطفال، فضلًا عن ترتيبات خاصة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بما يعكس حرص إدارة النادي علي توفير تجربة منظمة ومتكاملة لأعضائه خلال الجمعية العمومية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز 

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

وتراجع النادي الأهلي إلى المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري بعد التعادل مع إنبي بهدف لكل منهما في ختام الجولة السادسة.

الجريدة الرسمية
