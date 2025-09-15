شوبير يكشف آخر تطورات إصابات لاعبي الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر المستجدات المتعلقة بحالة عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصابين.

وقال شوبير، عبر تصريحات تليفزيونية، أن أحمد سيد زيزو خضع لأشعة سونار على العضلة الضامة لكنها لم تظهر تفاصيل دقيقة، ما يستدعي إجراء أشعة رنين مغناطيسي غدا لتحديد حجم الإصابة.

وأضاف أن ياسر إبراهيم شارك في المران الجماعي بعد تعافيه تماما من إصابة العضلة الأمامية وأصبح جاهزا لمباراة سيراميكا، كما انضم عمر كمال عبد الواحد أيضا للتدريبات الجماعية بعد اكتمال لياقته.

كما أشار شوبير إلى أن أحمد عبد القادر يخضع لبرنامج تأهيلي مع احتمالية دخوله قائمة لقاء سيراميكا حال اكتمال جاهزيته.

أما عن إمام عاشور، فقد أوضح شوبير أنه عانى من قيء شديد قبل مباراة إنبي وكاد يستبعد من القائمة، إلا أن إصراره دفع الجهاز الفني للإبقاء عليه، وبعد المباراة، تفاقمت حالته ليتم نقله إلى المستشفى، وأكد الطبيب أحمد جاب الله وجود اشتباه في نزلة معوية تستلزم بقاءه تحت الملاحظة الطبية لمدة 3 أيام، مع متابعة احتمال وجود مشكلة في جدار المعدة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

موعد مباراة الأهلي المقبلة في الدوري الممتاز

وتقام مباراة الأهلي وسيراميكا يوم الخميس الموافق 18 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات "أون سبورت" الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

وتراجع النادي الأهلي إلى المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري المصري بعد التعادل مع إنبي بهدف لكل منهما في ختام الجولة السادسة.

