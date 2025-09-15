مدرب طائرة الأهلي: تدريب الأحمر شرف كبير وأنتظر دعم الجماهير

أبدى جوردون مايفورث، المدير الفني الجديد لرجال كرة الطائرة بالنادي الأهلي، سعادته بتوليه قيادة الفريق، وأكد أنه سيبذل كل ‏ما لديه لتحقيق كافة البطولات خلال الفترة القادمة‎.‎

وقال جوردون: «قيادة فريق كبير مثل الأهلي شرف عظيم، النادي لديه ملايين المشجعين حول العالم، وهذه مهمة كبيرة، ‏وخضت العديد من التجارب؛ أبرزها قيادة منتخب اليونان ومنتخب الولايات المتحدة، وأشعر بحماس كبير لتجربتي الجديدة»‎.‎

وأضاف: «أعلم أن الأهلي هو الأكبر في أفريقيا ليس في كرة الطائرة فقط، بل في كل الألعاب، وهدفهم الوحيد هو الفوز فقط، ‏والمركز الثاني ليس خيارا بالنسبة لنا».‏

وأكد مايفورث أنه شاهد العديد من مباريات الأهلي بالموسم الماضي ويتابع المنتخب الوطني حاليا، وأنه بدأ في وضع ‏التصور النهائي لقيادة الفريق في الموسم الجديد، مع العمل على تطوير العديد من النواحي لدى اللاعبين بشكل عام‎.‎

وتابع: «لقد تواصلت مع العديد من اللاعبين والجهاز المعاون، ويدرك الجميع أنهم مطالبون دائما بالفوز، وتحقيق البطولات ‏وأبرزها بطولة إفريقيا، واللعب مجددا في بطولة العالم للأندية‎».

وواصل حديثه: «يجب على اللاعبين إدراك قيمة النادي الذي يلعبون باسمه، وأنه لا يوجد مركز ثانٍ، دائما هم مطالبون بالفوز، ‏ويجب أن تتكون في ذهنهم صورة مثل المحارب، وأن يكونوا دائما في أفضل حالاتهم وقت المباريات، وأعتقد أن اللاعبين ‏يدركون أنهم بحاجة للجاهزية البدينة والنفسية في الملعب‎».

وأكد أن تدريب الأهلي لا يمثل ضغطا بل فرصة كبيرة ويجب عليّ أن استغلها، عندما ترتدي شعار الأهلي كل يوم فهذه فرصة ‏لتكون الأفضل في مصر وإفريقيا والعالم يوما ما، وأتمنى للاعبي الفريق في منتخب مصر كل التوفيق في بطولة العالم‎.‎

واختتم: أود أن أتحدث للجماهير مباشرة.. نحن فريق كرة الطائرة رجال بالأهلي نستشعر رغبتكم وشغفكم في المباريات ‏والفوز، ونأمل أن نحقق ما تتمونه وهو الانتصارات وتحقيق البطولات.. ننتظر دعمكم في الملعب.‏

