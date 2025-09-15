مدرب طائرة الأهلي: تدريب الأحمر شرف كبير وأنتظر دعم الجماهير
أبدى جوردون مايفورث، المدير الفني الجديد لرجال كرة الطائرة بالنادي الأهلي، سعادته بتوليه قيادة الفريق، وأكد أنه سيبذل كل ما لديه لتحقيق كافة البطولات خلال الفترة القادمة.
وقال جوردون: «قيادة فريق كبير مثل الأهلي شرف عظيم، النادي لديه ملايين المشجعين حول العالم، وهذه مهمة كبيرة، وخضت العديد من التجارب؛ أبرزها قيادة منتخب اليونان ومنتخب الولايات المتحدة، وأشعر بحماس كبير لتجربتي الجديدة».
وأضاف: «أعلم أن الأهلي هو الأكبر في أفريقيا ليس في كرة الطائرة فقط، بل في كل الألعاب، وهدفهم الوحيد هو الفوز فقط، والمركز الثاني ليس خيارا بالنسبة لنا».
وأكد مايفورث أنه شاهد العديد من مباريات الأهلي بالموسم الماضي ويتابع المنتخب الوطني حاليا، وأنه بدأ في وضع التصور النهائي لقيادة الفريق في الموسم الجديد، مع العمل على تطوير العديد من النواحي لدى اللاعبين بشكل عام.
وتابع: «لقد تواصلت مع العديد من اللاعبين والجهاز المعاون، ويدرك الجميع أنهم مطالبون دائما بالفوز، وتحقيق البطولات وأبرزها بطولة إفريقيا، واللعب مجددا في بطولة العالم للأندية».
وواصل حديثه: «يجب على اللاعبين إدراك قيمة النادي الذي يلعبون باسمه، وأنه لا يوجد مركز ثانٍ، دائما هم مطالبون بالفوز، ويجب أن تتكون في ذهنهم صورة مثل المحارب، وأن يكونوا دائما في أفضل حالاتهم وقت المباريات، وأعتقد أن اللاعبين يدركون أنهم بحاجة للجاهزية البدينة والنفسية في الملعب».
وأكد أن تدريب الأهلي لا يمثل ضغطا بل فرصة كبيرة ويجب عليّ أن استغلها، عندما ترتدي شعار الأهلي كل يوم فهذه فرصة لتكون الأفضل في مصر وإفريقيا والعالم يوما ما، وأتمنى للاعبي الفريق في منتخب مصر كل التوفيق في بطولة العالم.
واختتم: أود أن أتحدث للجماهير مباشرة.. نحن فريق كرة الطائرة رجال بالأهلي نستشعر رغبتكم وشغفكم في المباريات والفوز، ونأمل أن نحقق ما تتمونه وهو الانتصارات وتحقيق البطولات.. ننتظر دعمكم في الملعب.
