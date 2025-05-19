الدوري الإماراتي، الجزيرة يتعادل مع الوحدة 2-2 بمشاركة النني

الدوري الإماراتي، انتهت مباراة الجزيرة الإماراتي أمام الوحدة، بالتعادل بهدفين لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب آل نهيان، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإماراتي “دوري أدنوك للمحترفين”.

تقدم الجزيرة بهدف أول في الدقيقة 4 عن طريق نسيم الشاذلي، قبل أن يتعادل الوحدة في الدقيقة 39 عن طريق محمد قرباني.

وفي الشوط الثاني أحرز الجزيرة هدف التقدم الثاني في الدقيقة 54 عن طريق رامون ميريز، ثم تعادل الوحدة مجددا عن طريق عمر خربين

شهدت تشكيلة الجزيرة الإماراتي تواجد الدولي المصري محمد النني أساسيا من بداية اللقاء.

تشكيل الجزيرة الإماراتي أمام الوحدة

دخل الجزيرة الإماراتي مباراته أمام الوحدة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: علي خصيف

خط الدفاع: محمد ربيع، محمد النني، تاجير، إلياس الكريمي

خط الوسط: نسيم شاذلي، كوليبالي، وجوسينز

خط الهجوم: برونو، ميريز، نبيل فقير

الوحدة الإماراتي، فيتو

ترتيب الفريقين بعد المباراة

بهذه النتيجة يحتل الوحدة المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإماراتي برصيد 45 نقطة، وإقترب من التأهل فى دوري أبطال آسيا للنخبة، حيث يبتعد بفارق نقطتين فقط عن الوصل والعين، أبرز ملاحقيه.

في المقابل، يحل الجزيرة في المركز السابع بـ37 نقطة

ويواصل النجم المصري محمد النني، لاعب وسط الجزيرة، تقديم أداء مميز منذ انضمامه للفريق، وكان قد تُوج مؤخرًا بجائزة أفضل لاعب في شهر أبريل، متفوقًا على أسماء بارزة في الدوري مثل طارق تيسودالي، جواو بيدرو، وسعيد عزت الله وقاد النني فريقه لتحقيق لقب كأس الإمارات بعد الفوز على شباب الأهلي بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية.

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