تنفيذ حالتي إزالة فورية للتعدي على الأراضي الزراعية بالإبراهيمية في الشرقية

تنفيذ الإزالة الفورية
تنفيذ الإزالة الفورية لحالات تعدي بالبناء

تمكنت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية  محافظة الشرقية برئاسة  يسري راشد رئيس المركز من تنفيذ  ٢ حالة تعد على الأرض الزراعية ناحية قرية الخضارية وقرية كفور نجم والمخالفة  واضحة 

إجراء 7 عمليات للعظام ذات مهارة بمستشفى الإبراهيمية بالشرقية

وكانت المخالفة عبارة عن مبنى بالطوب الدبش على إجمالي مساحة ٤٨٠ مترا مربعا على الأرض الزراعية خارج الحيز العمراني، وتمت الإزالة الكلية حتى مستوى سطح الأرض، وتم تسليم الأرض إلى مهندس الجمعية، وبحضور كل من  رئيس المركز ونائب رئيس المركز للوحدات المحلية ورئيس الوحدة المحلية بكفور نجم ورئيس قسم الإزالات.

 

وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع إدارتي المتغيرات المكانية والمتابعة الميدانية بالمحافظة، برصد أي محاولات للبناء علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو إستكمال أعمال بناء دون الحصول على تراخيص قانونية وإزالتها فورا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.  

حملة لإزالة مخالفات البناء في الإبراهيمية بالشرقية

وطالب محافظ الشرقية المواطنين في حالة رصد أي محاولات للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية الإتصال على مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الشرقية علي الخط الساخن 114 او الاتصال على الخطوط الأرضية ببوابة محافظة الشرقية. 

