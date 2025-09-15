نيابة الفيوم تجدد حبس صيدلانية متهمة بالاتجار في العقاقير المخدرة 15 يوما

جددت نيابة بندر الفيوم، حبس الصيدلانية "م. ك"، 15 يوما علي ذمة التحقيق، في قضية اتهامها بالترويج في الادوية المخدرة المدرجة بجداول وزارة الصحة، من خلال صيدلية تمتلكها بدائرة قسم أول الفيوم، وتوزع من خلال مندوبيها علي جميع المحافظات

حكاية صيدلانية سلكت طريق الثراء السريع

كانت قد تجمعت معلومات امام رئيس مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن الفيوم، تفيد بأن أحدي الصيادلة تستغل مهنتها في ترويج العقاقير المدرجة بجداول المواد المخدرة، وأنها تعتزم إرسال شحنة كبيرة الي محافظة المنيا عن طريق أحد مندوبيها، وأثبتت التحريات صحة المعلومات، فتم إخطار مدير أمن الفيوم اللواء احمد عزت بما أسفرت عنه التحريات، فكلف علي الفور بإعداد مأمورية ضبط بعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم تتبع الشحنة المتجهة الي محافظة المنيا، وإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة، وفور ظهور مندوب الصيدلانية المتهمة، تم القاء القبض عليه، وبتفتيشه عثر معه علي كمية من المخدرة، فتوجهت قوة الي الصيدليات والمخازن التي تمتلكها المتهمة، وتفتيشها عثر علي 8000 قرص من عقار مدرج بالجدول الثاني، و82 أمبولً محظور تداولها بدون أمر الطبيب، و6 أختام بأسماء أطباء تستخدمهم لتسهيل صرف العقاقير الممنوعة.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 16978لسنة 2025جنح، قسم شرطة أول الفيوم، وأمرت النيابة بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، تم تجديدها 15 يوما

