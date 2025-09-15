الإثنين 15 سبتمبر 2025
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بالفيوم

اسعاف
اسعاف

أصيب 4 أشخاص من الفيوم،  في حادث تصادم سيارتين، على طريق قرية الناصرية بمحافظة الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، لتلقي العلاج اللازم، وأزيل آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق. 

تصادم على طريق الناصرية

وكان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، تلقى إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين، على طريق قرية الناصرية، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين أن السرعة الزائدة أدت إلى فقدان السيطرة على عجلة القيادة لكلا السائقين، ما أدى إلى وقوع الحادث وتسبب في إصابة 4 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إطسا المركزي، لتلقي العلاج اللازم. 

إصابة 8 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الغربي بالفيوم

انتظام المرور على الطريق الغربي بالفيوم بعد إزالة آثار حادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص

 وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة  المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد كل مركبة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

الفيوم إصابة 4 أشخاص حادث تصادم بين سيارتين حادث تصادم سيارتين غرفة عمليات شرطة النجدة محافظة الفيوم مستشفي اطسا المركزي

