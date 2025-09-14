الأحد 14 سبتمبر 2025
إصابة 8 عمال في انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الغربي بالفيوم

أصيب 8 عمال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، أثناء عودتهم من عملهم في أحد المصانع بمدينة السادس من أكتوبر، وتم نقل المصابين إلي مستشفي اكتوبر العام لتلقي العلاج.

 انقلاب سيارة ربع نقل علي الطريق الغربي

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، إخطارا  يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على طريق القاهرة - أسيوط الصحراوي الغربي، قرب مطلع الكيلو 55 بنطاق محافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة. 

وأسفر الحادث عن إصابة 8 عمال بإصابات تراوحت بين جروح وكسور متفرقة بالجسم، ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم بعدة سيارات إلى مكان الحادث، وتم  نقل جميع المصابين إلى مستشفى أكتوبر العام لتلقي العلاج اللازم، وتم إزالة آثار الحادث وتسيير حركة المرور على جانبي الطريق.

انتظام المرور على الطريق الغربي بالفيوم بعد إزالة آثار حادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص

محافظ بني سويف يكرم وكيل مديرية التموين بعد ترقيته وكيلا للوزارة بالفيوم

 وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة، انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة وتولي التحقيق.

