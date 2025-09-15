الإثنين 15 سبتمبر 2025
محافظات

لاستيعاب أكبر عدد، محافظ أسيوط يعلن فتح 44 قاعة جديدة لرياض الأطفال للعام الدراسي

اللواء هشام أبو النصر
اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، فيتو

وافق اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، على فتح 44 قاعة جديدة بمدارس العربي والرسمية لغات والخاصة، بمرحلة رياض الأطفال "KG1" بمختلف مراكز المحافظة، وذلك للعام الدراسي 2025/2026، بهدف استيعاب أكبر عدد من الأطفال المتقدمين.

جاء ذلك وفقًا لتوصيات اللجنة المشكلة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة أسيوط برئاسة محمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، وعضوية المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية، وهدى حسين مدير عام الشئون المالية والإدارية، إلى جانب موجه عام رياض الأطفال ومدير إدارة التجريبات ومدير إدارة التعليم الخاص.

 

تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب

وأكد محافظ أسيوط أن هذه الخطوة تأتي حرصًا على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب وإيجاد حلول عاجلة للأعداد المتزايدة من الأطفال المتقدمين للمدارس الرسمية والخاصة، مع النزول بسن القبول، بما يواكب أهداف الاستراتيجية القومية للتعليم ورؤية مصر 2030.

 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه القاعات الجديدة تهدف لاستيعاب الأطفال فوق سن الخمس سنوات، وتمثل خطوة مهمة للتخفيف من حجم الكثافات الطلابية ودعم جهود الدولة في التوسع بمرحلة رياض الأطفال.

إنشاء 22 مدرسة جديدة وصيانة 197 أخرى استعدادًا للعام الدراسي بأسيوط

تعليم بأسيوط: صيانة وتهيئة 197 مدرسة استعدادا للعام الدراسي الجديد

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أن اللجنة المشكلة قامت بدراسة دقيقة للأعداد المتقدمة وتوزيعها على المدارس المختلفة، بما يضمن استيعاب أكبر عدد ممكن من الأطفال وفق القواعد المنظمة للقبول.

