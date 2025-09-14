جامعة أسيوط تعقد امتحانات المعادلة لـ 1903 طلاب بالتعليم الفني للالتحاق بكليات التجارة

انطلقت صباح اليوم الأحد أعمال امتحانات المعادلة والتي تنظمها كلية التجارة بجامعة أسيوط للحاصلين على دبلوم المعاهد الفنية التجارية ودبلوم المدارس الفنية التجارية نظام الخمس سنوات من محافظات الوجه القبلي، تمهيدًا للالتحاق بكليات التجارة بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2025–2026.

امتحانات المعادلة

قاعات الامتحانات داخل صالات جامعة أسيوط

وتُقام الامتحانات داخل صالات امتحانات (1) بجامعة أسيوط، وتشمل القاعات: (م، ع، ل، ف)، إضافة إلى القاعات (3، 4، 5، 8، 9، 10)، وسط استعدادات مكثفة من الجامعة لضمان انتظام العملية الامتحانية وتوفير أجواء آمنة ومنظمة للطلاب.

دعم خريجي التعليم الفني من خلال توفير فرص عادلة لاستكمال دراستهم

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن تنظيم هذه الامتحانات يأتي في إطار الدور المجتمعي والتعليمي الذي تضطلع به الجامعة، وحرصها على دعم خريجي التعليم الفني من خلال توفير فرص عادلة لاستكمال دراستهم الجامعية، مشيرًا إلى أن ذلك يتم وفقًا للضوابط المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات لقبول طلاب التعليم الفني بكليات التجارة في مختلف الجامعات المصرية ولافتا إلى أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغ نحو 1903 طالبًا وطالبة من محافظات الوجه القبلي.

وفي إطار متابعة انتظام سير الامتحانات، أجرى الدكتور أحمد عبد المولى، نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية داخل صالات الامتحانات المركزية للاطمئنان على سير العمل والتأكد من توافر الأجواء الملائمة التي تساعد الطلاب على أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

ورافقه خلال الجولة كل من: الدكتور علاء عبد الحفيظ، عميد كلية التجارة، والدكتور محمد أحمد عدوي، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ عبدالقادر مهران، أمين الكلية، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

وأكد الدكتور أحمد عبد المولى حرص جامعة أسيوط على تطبيق أعلى معايير الانضباط والنزاهة في تنظيم الامتحانات، وتوفير جميع التيسيرات الممكنة للطلاب داخل اللجان، مشيدًا بمستوى الالتزام من الطلاب ومنظمي الامتحانات.

من جانبه، أشار الدكتور علاء عبد الحفيظ إلى أن امتحانات المعادلة تُعقد على مدار أربعة أيام متتالية، من الأحد 14 سبتمبر وحتى الأربعاء 17 سبتمبر، في فترة واحدة يوميًا من الساعة 10 صباحًا وحتى 11 صباحًا، وفق الجدول التالي:

- الأحد 14 سبتمبر: مادة الرياضة

- الإثنين 15 سبتمبر: مادة الدراسات التجارية باللغة الإنجليزية

- الثلاثاء 16 سبتمبر: مادة إدارة الأعمال

- الأربعاء 17 سبتمبر في مادة المحاسبة.

وأضاف الدكتور محمد أحمد عدوي أن الكلية نظمت أيضًا امتحانات خاصة بالدبلومات التجارية نظام الثلاث سنوات خلال الفترة من 8 وحتى 11 سبتمبر، شملت مواد: الرياضة، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية، والجغرافيا، حيث بلغ عدد المتقدمين لها نحو 2650 طالبًا وطالبة من محافظات الوجه القبلي.

