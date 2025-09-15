محافظ أسيوط: تخصيص 100 ألف جنيه لإطلاق مسابقة في السيرة والمديح النبوي

شهد اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، الاحتفالية التي أقامها فرع جامعة الأزهر للوجه القبلي بذكرى المولد النبوي الشريف، بقاعة المؤتمرات بكلية اللغة العربية، وذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي.

وحضر الاحتفالية الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والشيخ علي محمود رئيس المنطقة الأزهرية بأسيوط، وعدد من القيادات التنفيذية والدينية والأمنية، وعمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.

وبدأت فعاليات الاحتفال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلتها عدة فقرات وكلمات الحضور.

وخلال كلمته، أعرب محافظ أسيوط عن سعادته وفخره بالمشاركة في هذا الاحتفال الذي يجسد مكانة الأزهر باعتباره منارة الوسطية في العالم الإسلامي، مشيدًا بدور الأزهر الشريف في نشر صحيح الدين وتعزيز قيم التسامح والمحبة والإخاء، مضيفًا أن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي أعظم قدوة للإنسانية، وأن تحقيق النصر على النفس هو أول وأهم معارك الإنسان.

إطلاق مسابقة كبرى في السيرة النبوية والمديح النبوي بين طلاب الجامعة بقيمة 100 ألف جنيه

وأعلن اللواء دكتور هشام أبوالنصر عن إطلاق مسابقة كبرى في السيرة النبوية والمديح النبوي بين طلاب الجامعة بقيمة 100 ألف جنيه، مؤكدًا أن جامعة الأزهر ستتولى وضع الضوابط المنظمة للمسابقة والإشراف على تنفيذها، دعمًا لترسيخ القيم النبوية وتشجيع الشباب على استلهام السيرة العطرة في حياتهم اليومية.

وعبر مداخلة هاتفية، قدم الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، التهنئة للحضور، مؤكدًا أن ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم هي مناسبة عظيمة تدعو إلى التحلي بأخلاقه الكريمة ونبذ كل خلق مذموم، مشيدًا بالتعاون بين الأزهر ومؤسسات الدولة في خدمة المجتمع.

من جانبه، نقل الدكتور أحمد عبدالمولى نائب رئيس جامعة أسيوط، تحيات الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، مؤكدًا أن السيرة النبوية تمثل زادًا للأمة في مواجهة التحديات ونشر قيم الخير والسلام. كما أكد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي أن ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة للعالمين، وأن الاحتفال بذكراه يوحد الصفوف ويعزز قيم المحبة بين البشر.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية والإنشاد الديني والمديح، حيث قدمت فرقة "لقاء الأحباب الأسيوطي" للإنشاد الديني والابتهالات، ممثلة في القارئ المبتهل علاء عبدالرحيم والمبتهل أحمد ضاحي والشيخ عزت حماية فاصلا من الإنشاد الديني الممتع في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما ألقى الدكتور عصمت رضوان وكيل الكلية اللغة العربية بجرجا قصيدة من تأليفه وإلقائه في مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم، كما قدم الطفل المعجزة أنس مصطفى ربيع فقرة مديح نالت استحسان الحضور وقرر المحافظ صرف مكافأة مالية لهم تقدر بـ 10 ألاف جنيه.

وفي ختام الاحتفالية، قدم نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي درع الجامعة التذكاري لمحافظ أسيوط ونائبه الدكتور مينا عماد وعدد من القيادات المشاركة، تقديرًا لدورهم في إنجاح الفعاليات ودعم جامعة الأزهر فرع أسيوط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.