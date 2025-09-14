الإثنين 15 سبتمبر 2025
محافظات

محافظ دمياط يكرم أوائل الشهادات العامة والفنية والأزهرية

تكريم أوائل الشهادات
تكريم أوائل الشهادات العامة والفنية والأزهرية

شهدت ساحة جسر الحضارة بمدينة دمياط مساء اليوم الأحد احتفالية كبرى لتكريم أوائل الشهادات العامة والفنية والأزهرية، بحضور الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، واللواء دكتور طارق بحيري السكرتير العام المساعد، والعميد أركان حرب محمد خليفة المستشار العسكري للمحافظة، إلى جانب قيادات التعليم والأزهر والوحدات المحلية.


 

انطلاق الاحتفال بفقرات وطنية وفنية

بدأت فعاليات الحفل بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها فقرات فنية متنوعة قدمها عدد من الطلاب المتميزين، وسط أجواء احتفالية مبهجة.


 

كلمة المحافظ: العلم شمس تُضيء دروب المستقبل

أعرب محافظ دمياط عن سعادته بالمشاركة في هذا الحفل الذي يأتي تتويجًا لجهود الطلاب المتفوقين طوال العام الدراسي الماضي، مؤكدًا أن هذا التكريم يعكس اعتزاز المجتمع بهذه النماذج المشرفة.

وأكد الشهابي أن العلم هو الطريق إلى بناء المستقبل، داعيا الطلاب إلى الاستمرار في طلب العلم والاجتهاد، موجهًا خالص التهاني لهم وأطيب الدعوات بمزيد من النجاح والتوفيق.


 

إشادة بدور أولياء الأمور والأجهزة التعليمية

وجه المحافظ تحية خاصة إلى أولياء الأمور تقديرًا لجهودهم الكبيرة في دعم أبنائهم حتى وصلوا إلى هذه المراتب المشرفة. كما أشاد بجهود مديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف في دعم المنظومة التعليمية وتنفيذ خطة الدولة لإعداد جيل قادر على استكمال مسيرة التنمية، مثمنًا تنظيم الامتحانات والعمل التعليمي خلال العام الدراسي الماضي.

 

دروع تقديرية للمحافظ

خلال الاحتفال، تسلّم محافظ دمياط دروعًا تذكارية من ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم، والمهندس عصام عمر رئيس مجلس الأمناء، تقديرًا لجهوده المبذولة في دعم العملية التعليمية.

 

تكريم الطلاب المتفوقين على مستوى الجمهورية

شهد الحفل تكريم الطالبة مريم العتمة من مدرسة اللوزي الثانوية للبنات، الحاصلة على المركز الأول بالمحافظة والخامس جمهوريًا في الثانوية العامة، وكذلك الطالبة إنجي زغلول من مدرسة رأس البر للشئون الفندقية والسياحية الحاصلة على المركز الثاني جمهوريًا، والطالبة دعاء عبد السلام من نفس المدرسة الحاصلة على المركز الخامس جمهوريًا.


 

تكريم شامل لأوائل المراحل المختلفة

كرم المحافظ أوائل الثانوية العامة بشُعبها العلمية والأدبية، وأوائل الشهادة الإعدادية، إضافة إلى المتفوقين في التعليم الفني "زراعي – صناعي – تجاري – فندقي" بنظام التعليم والتدريب المزدوج.
وفي التعليم الأزهري، تم تكريم أوائل الشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية بقسميها العلمي والأدبي، سواء من المبصرين أو المكفوفين، حيث حصل جميع المكرمين على شهادات تقدير من المحافظة ومبالغ مالية من الجهات المشاركة.

 

