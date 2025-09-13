السبت 13 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تخصيص مبنى الوحدة المحلية بسنتريس لصالح التأمين الصحي بالمنوفية

المحافظ مع مدير فرع
المحافظ مع مدير فرع التأمين الصحي بالمنوفية

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، القرار رقم 1402 لسنة 2025، بشأن تخصيص مبنى الوحدة المحلية بقرية سنتريس التابعة لمركز ومدينة أشمون، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، لاستغلاله في إقامة مجمع عيادات شاملة لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي. 

عيادة شاملة جديدة بقرية شما

كما أعلن المحافظ عن موافقة وزارة الصحة على تخصيص مبنى مركز صحة الأسرة القديم بشما – بأشمون – لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، لاستغلاله كـ عيادة شاملة تسهم في التيسير على المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية اللازمة، فضلًا عن تخفيف الضغط على منافذ التأمين الصحي بالمحافظة.

محافظ المنوفية يوجه بزيادة عدد الصيدليات المنضمة للتأمين

وفي إطار توسيع نطاق المنظومة، وجه المحافظ مدير فرع التأمين الصحي بالمنوفية بضرورة زيادة عدد الصيدليات العامة المنضمة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمراكز (شبين الكوم – أشمون – قويسنا – بركة السبع)، لتوفير الخدمات العلاجية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على الاستمرار في اتخاذ قرارات وحلول غير تقليدية، وتحقيق التكامل بين الجهات الصحية المختلفة، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، تنفيذًا لرؤية الدولة في توفير رعاية صحية شاملة ومتميزة تلبّي احتياجات المواطنين بكفاءة وجودة عالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية التأمين الصحى بالمنوفية التأمين الصحي قرية شما بمحافظة المنوفية قرية سنتريس

مواد متعلقة

افتتاح مسجد مزروع بعد صيانته فى المنوفية

رسائل فورية لأولياء الأمور، تعليم المنوفية تدشن نظام الباركود لتسجيل حضور الطلاب (فيديو)

المنوفية تمول 192 مشروعا اقتصاديا خلال 9 شهور

رصاصة طائشة تحول فرحا إلى مأتم في منشأة سلطان بالمنوفية

بعد فيديو "انت فلاح وبتخبطني"، المنوفية تعيد الاعتبار للهوية الريفية بمبادرة أصلنا فلاحي

تجارة المنوفية تستقبل الطلاب المتقدمين بالورود (صور)

حرمان من الامتحانات وفصل نهائي، وكيل التعليم بالمنوفية يوجه رسالة لطلاب الإعدادية (فيديو)

ترسل رسالة لولي الأمر فور غياب ابنه، تركيب منظومة إلكترونية في مدرسة بالمنوفية

الأكثر قراءة

تدفقات كبيرة لمياه النيل الأزرق، السودان يفتح السدود وخبراء يكشفون تأثيرها على مصر

وضع قميصي قائد وحارس بيراميدز في متحف الفيفا

ميدو في رسالة مؤثرة للجماهير: "ماتخلوش الكورة تخسرنا إنسانيتنا، واحترموا خصوصية الخطيب"

إيران توجه طلبا عاجلا إلى القمة العربية الإسلامية بالدوحة

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

بالأسماء، ضبط 8 أشخاص في مشاجرة على المرسى السياحي بكورنيش الغربي بسوهاج

خصومات غامضة لكارت الكهرباء مسبق الدفع تثير الغضب، والنشطاء: المشكلة مستمرة ومفيش حل

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز اليوم السبت

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة

الأجر الأساسي والمتغير وفقا لقانون العمل الجديد

أسعار الذهب اليوم الجمعة في قطر

المزيد

انفوجراف

رحلة صعود أسعار الذهب عيار 21 محليًّا خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحلبة في المنام وعلاقته بالتغلب على المشاكل

من قصص القرآن الكريم، كيف نجا "هارون" من الذبح بأمر فرعون؟

ولد الهدى (الحلقة الثانية والعشرون)، محبة الرسول من أصول الإيمان

المزيد
الجريدة الرسمية
ads