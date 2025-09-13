تخصيص مبنى الوحدة المحلية بسنتريس لصالح التأمين الصحي بالمنوفية

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، القرار رقم 1402 لسنة 2025، بشأن تخصيص مبنى الوحدة المحلية بقرية سنتريس التابعة لمركز ومدينة أشمون، لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، لاستغلاله في إقامة مجمع عيادات شاملة لخدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي.

عيادة شاملة جديدة بقرية شما

كما أعلن المحافظ عن موافقة وزارة الصحة على تخصيص مبنى مركز صحة الأسرة القديم بشما – بأشمون – لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، لاستغلاله كـ عيادة شاملة تسهم في التيسير على المواطنين وتمكينهم من الحصول على الخدمات الصحية اللازمة، فضلًا عن تخفيف الضغط على منافذ التأمين الصحي بالمحافظة.

محافظ المنوفية يوجه بزيادة عدد الصيدليات المنضمة للتأمين

وفي إطار توسيع نطاق المنظومة، وجه المحافظ مدير فرع التأمين الصحي بالمنوفية بضرورة زيادة عدد الصيدليات العامة المنضمة لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمراكز (شبين الكوم – أشمون – قويسنا – بركة السبع)، لتوفير الخدمات العلاجية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى.

وأكد محافظ المنوفية حرصه على الاستمرار في اتخاذ قرارات وحلول غير تقليدية، وتحقيق التكامل بين الجهات الصحية المختلفة، وتعزيز التعاون مع الجهات المعنية، تنفيذًا لرؤية الدولة في توفير رعاية صحية شاملة ومتميزة تلبّي احتياجات المواطنين بكفاءة وجودة عالية.

