مصرع شخص طعنا في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالهرم

لقي شخص مصرعه، اليوم الجمعة، إثر مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص باستخدام الأسلحة البيضاء في شارع سهل حمزة بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالحادث، وانتقلت على الفور إلى موقع المشاجرة، حيث تبين مقتل أحد الأشخاص بعد تعرضه للطعن خلال الاشتباك.

تم نقل جثمان الضحية إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف الجهات المعنية، تمهيدًا لعرضه على الطب الشرعي واستخراج تصريح الدفن. كما ألقت القوات الأمنية القبض على أطراف المشاجرة، وتم اقتيادهم إلى قسم الشرطة لبدء التحقيقات اللازمة.

وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق.



