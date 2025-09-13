بدء أولى جلسات محاكمة التيك توكر لوليتا بتهمة نشر فيديوهات خادشة بعد قليل

تبدأ المحكمة الاقتصادية، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة صانعة المحتوى - التيك توكر - “لوليتا” في اتهامها بنشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت التيك توكر لوليتا للمحاكمة بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء العام.

في وقت سابق قررت جهات التحقيق، حجز التيك توكر لوليتا والتحفظ عليها في محكمة القاهرة الجديدة، بسبب حكم قضائي صادر بحقها، وذلك بعد صدور قرار بإخلاء سبيلها في اتهامها بنشر فيديوهات مخلة بالآداب العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على البلوجر لوليتا في مدينتي بالقاهرة الجديدة لاتهامها بنشر محتوى خادش للحياء.

وكانت بلاغات وردت ضد البلوجر لوليتا بسبب قيامها بنشر مقاطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي متضمنة محتوى خادش وألفاظ خارجة وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وعقب تقنين الإجراءات، ألقت أجهزة الأمن القبض على البلوجر الشهيرة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

