الرصاص الطائش في الأفراح يحصد أرواح المعازيم.. مقتل طالب في حفل زفاف بالبحيرة.. مصرع شابين وطفلة في قنا وسوهاج والشرقية.. والأمن ودار الإفتاء يحذران

تحوّلت لحظة فرح في قرية الصخرية التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، إلى مأساة إنسانية راح ضحيتها طالب في عمر الزهور، بعدما أصيب بطلق ناري طائش خلال مشاركته في حفل زفاف.

الواقعة، التي وقعت مساء أمس، ليست حادثًا فرديًا أو استثناءً، بل حلقة جديدة في سلسلة متكررة من الحوادث المؤلمة الناتجة عن إطلاق الأعيرة النارية في المناسبات، وهي الظاهرة التي لا تزال تُهدد الأرواح وتُخلّف الضحايا في مشاهد عبثية تتكرر بلا رادع.

ورغم ما تحمله هذه الحوادث من كوارث إنسانية ومجتمعية، إلا أن إطلاق النار في الأفراح لا يزال يُمارس باعتباره "مظهرًا من مظاهر الفرح"، في تجاهل صارخ للقانون، وغياب شبه تام للوعي المجتمعي، ما يستدعي وقفة جادة من الجميع، للحد من نزيف الدم الذي لا مبرر له.

حوادث مماثلة شهدتها محافظات مختلفة خلال الفترة الأخيرة

تتكرر مثل هذه الحوادث في عدد من المحافظات، نتيجة إطلاق الأعيرة النارية في الأفراح والمناسبات العامة، ما يتسبب في وقوع ضحايا أبرياء.

في محافظة سوهاج، لقي شاب مصرعه خلال حفل زفاف بقرية تابعة لمركز طما، بعد إصابته بطلق ناري خرج عن طريق الخطأ أثناء إطلاق النار ابتهاجًا بالمناسبة.

وفي الشرقية، أُصيبت طفلة بطلق خرطوش خلال حفل زفاف شعبي، بعد إطلاق عدد من الأعيرة في الهواء وسط تجمعات المواطنين.

كما شهدت محافظة قنا مصرع شاب وإصابة آخرين أثناء أحد الأفراح، نتيجة استخدام سلاح آلي خلال الاحتفال، في مشهد تسبب في حالة من الذعر بين الحضور.

وتعكس هذه الوقائع انتشار ظاهرة استخدام السلاح الناري في المناسبات، والتي غالبًا ما تنتهي بكوارث إنسانية، بالرغم من التحذيرات الأمنية والدينية المستمرة.

القانون يجرم إطلاق النار في المناسبات العامة

ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته على أن استخدام السلاح الناري في غير الأحوال القانونية، خاصة في الأماكن العامة، يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون.

يعاقب القانون بالحبس والغرامة على كل من أطلق أعيرة نارية في مكان مأهول أو في مناسبة عامة دون ترخيص.

إذا نتج عن إطلاق النار إصابة أو وفاة، تُشدد العقوبة لتصل إلى السجن المشدد، وتُكيَّف التهمة حسب نتيجة الفعل، سواء كانت قتل خطأ أو قتل عمد غير مقترن بسبق الإصرار.

كما يتحمل الجاني المسؤولية المدنية، ويلتزم بدفع تعويض لأهالي الضحايا وفقًا لما تقرره المحكمة المختصة.

تحذيرات مستمرة من مؤسسات الدولة والدعوة لتغليظ العقوبات

تواصل المؤسسات الأمنية والدينية حملات التوعية بخطورة استخدام السلاح في المناسبات، وتؤكد أن هذه الظاهرة تمثل تهديدًا مباشرًا للأمن والسلامة العامة.

دار الإفتاء المصرية أصدرت عدة بيانات تحرِّم إطلاق النار في الأفراح، وتعتبر ذلك إثمًا شرعيًا لما فيه من إزهاق للأرواح وإثارة للفزع بين الناس.

وزارة الداخلية تؤكد في تعليماتها المستمرة على التعامل بحزم مع هذه الممارسات، مع مصادرة الأسلحة المستخدمة، وتقديم مرتكبي هذه الأفعال للنيابة العامة.

كما دعا قانونيون ونواب إلى ضرورة تغليظ العقوبات على مثل هذه الأفعال، باعتبارها خطرًا مباشرًا على الأمن المجتمعي، وسببًا في إزهاق أرواح الأبرياء.

