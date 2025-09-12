النيابة تحقق في واقعة إخلاء سيدة مسنة من مسكنها بالقاهرة

تباشر النيابة العامة التحقيقات في القضية رقم 847 لسنة 2025، والتي تتعلق بإخلاء سيدة في السبعينيات من عمرها من محل إقامتها داخل أحد المجمعات السكنية الفاخرة بالقاهرة، ونقلها إلى وحدة سكنية أقل تجهيزًا، وسط ادعاءات من ذويها بوقوع إهمال جسيم أدى إلى تدهور حالتها الصحية.

وبحسب ما ورد في البلاغات المقدمة، فقد تم نقل السيدة إلى شقة إيجار يُقال إن قيمتها لا تتجاوز ألف جنيه شهريًا، وتفتقر إلى التجهيزات الأساسية، وقد تدخل عدد من الجيران بعد سماع أصوات استغاثة، وقاموا بإبلاغ الجهات المختصة، ما أدى إلى نقل السيدة إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية.

ووفقًا لمصادر طبية أولية، فإن الحالة الصحية للسيدة تشير إلى "مظاهر إهمال"، فيما قررت النيابة العامة عرضها على الطب الشرعي لإعداد تقرير فني شامل للوقوف على أسباب التدهور الصحي.

المتهمون: طيار مدني وعدد من أشقائه

التحقيقات الأولية تشير إلى اتهام أحد أبنائها، وهو طيار مدني، إلى جانب أشقائه، بالضلوع في واقعة الإخلاء. وقد أثيرت تكهنات حول وجود محاولات للتأثير على سير التحقيق، وهو ما نفته النيابة العامة، مؤكدة أن القضية تخضع لإشراف مباشر من معالي المستشار النائب العام.

الابن الأكبر يعلّق من الخارج

من جانبه، قال الابن الأكبر للسيدة: "أرفض بشكل قاطع أي تلاعب أو استغلال لقضية والدتي، وأؤمن بالمسار القضائي المصري. والدتي كانت مثالًا للتضحية، ولا تستحق هذه النهاية المؤلمة، أثق في عدالة النيابة العامة ووزارة الداخلية في كشف كافة ملابسات القضية."

وقال مصدر قضائي أكد أن النيابة العامة تتابع التحقيقات بدقة، وأن جميع الأطراف ستحظى بكامل حقوقها القانونية، مشددًا على أن العدالة ستأخذ مجراها دون تمييز أو تأثير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.