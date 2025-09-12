تفاصيل حبس سائق أوبر عامين بتهمة الاعتداء على طفل في المعادي

قضت محكمة جنح المعادي، في القضية رقم 8846 لسنة 2025، بمعاقبة سائق بإحدى شركات النقل الشهيرة بالسجن لمدة عامين، وذلك بعد إدانته بالتعدي على طفل لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره، بمنطقة المعادي، إثر خلاف على طريقة دفع أجرة الرحلة.



ووفقًا لمنطوق الحكم، وجهت جهات التحقيق للمتهم تهمتي استعراض القوة والتلويح بالعنف، واستخدامهما بقصد ترويع المجني عليه وإجباره على دفع أجرة الرحلة نقدًا بدلًا من الدفع الإلكتروني، ما أدى إلى تطور الموقف وارتكاب جريمة الضرب العمدي، وهي الجريمة الثانية محل الاتهام.

وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم أحدث عمدًا إصابات متعددة بالمجني عليه، شملت جرحًا قطعيًا بالشفة، تورمًا وكدمات بالوجه، سحجات بالرقبة، وكدمات بالساق اليسرى والرأس واليد، كما ورد في التقرير الطبي الصادر عن مستشفى مبرة المعادي، والذي أكد أن الإصابات أعجزت المجني عليه عن أداء أعماله الشخصية لأكثر من عشرين يومًا.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة تنطبق عليها أحكام المادة 275 مكرر من قانون العقوبات، التي تنص على معاقبة من يستخدم العنف أو يلوّح به بقصد الترويع أو التهديد أو التأثير على إرادة الغير. كما طبقت المحكمة أيضًا نصوص المواد 375 مكرر، 375 مكررًا (أ)، والمادة 116 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن حماية الطفل.

يُذكر أن المجني عليه مثل أمام جهات التحقيق بصحبة ولي أمره، الذي حضر كذلك جلسات المحاكمة وادعى مدنيًا، مؤكدًا تضرره من الواقعة، وداعمًا أقوال ابنه وما ورد بمحضر جمع الاستدلالات.

وتغيب المتهم عن حضور جلسات المحاكمة رغم إعلانه رسميًا، فيما استندت المحكمة إلى الأدلة الثابتة من أقوال الشهود، وتقارير الطب الشرعي، ومحضر جمع الاستدلالات، لتصدر حكمها بالحبس لمدة عامين مع النفاذ.

