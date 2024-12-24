أعراض بطانة الرحم المهاجرة ولماذا تسبب تأخر الإنجاب

بطانة الرحم المهاجرة من الأمراض التي تصيب السيدات، وتسبب تأخر الإنجاب.

وقال الدكتور عمرو حسن أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة ومستشار وزير الصحة لشؤون السكان إن بطانة الرحم المهاجرة تتسبب في عودة دم الدورة الشهرية للسيدة الي الرحم مرة أخرى وتراكم الدم ويتحول لونه الي اللون الغامق.

وأشار أستاذ أمراض النساء أن أعراض بطانة الرحم المهاجرة تشمل آلام شديدة أثناء الدورة الشهرية وبعد انتهائها وكذلك ألم أثناء البول.

وأوضح أن بطانة الرحم للسيدات المتزوجات يتسبب في ألم شديد أثناء الجماع لافتًا إلى أنه يتسبب في تأخر الإنجاب.

بطانة الرحم المهاجرة مشكلة صحية تتعرض لها كثير من السيدات وبطانة الرحم المكان الصحيح لها داخل الرحم إلا أنه في حالة وجود بطانة رحم مهاجرة تكون تلك البطانة خارج الرحم وتتواجد في عدة اماكن منها المبيض أو الغشاء البريتوني او أنبوبة الرحم قناة فالوب.



أعراض بطانة الرحم المهاجرة

قال الدكتور عمرو حسن أستاذ النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة إن أعراض بطانة الرحم المهاجرة تتمثل في وجع وألم شديد وقت نزول الدورة الشهرية وكذلك بعدها وتشعر بالراحة بعد انتهاء الدورة، وتظل لمدة نصف الشهر مرهقة وتشعر بألم.







بطانة الرحم المهاجرة والعلاقة الزوجية

وأشار إلى أن السيدة المتزوجة التي لديها بطانة الرحم المهاجرة تشعر بألم شديد أثناء العلاقة الزوجية، موضحا أن الطبيب عند الكشف بالسونار يجد كيسا علي المبيض ويسبب نزيفا للسيدة ويتغذي ويكبر علي دم الدورة الشهرية.





علاج بطانة الرحم المهاجرة للمتزوجة

وأشار إلى أن العلاج بالنسبة للمتزوجة هو الحمل وعدم تأجيل الحمل حتي تتوقف الدورة الشهرية كما أن بطانة الرحم المهاجرة تجعل فرص الحمل أصعب حيث تسبب التصاقا في البطن وانسداد قناة فالوب ويجب علي السيدة الا تستخدم وسيلة منع حمل لأن فرص الحمل ضعيفة وتسبب بطانة الرحم المهاجرة تأخر الإنجاب.



وكشف الدكتور عمرو حسن عن علاج تكيس المبايض عند السيدات مشيرًا إلى أن علاج تكيس المبايض هو علاج الأعراض الناتجة عنه، موضحا أنه إذا كانت الدورة الشهرية غير منتظمة فيمكن تناول أدوية تساعد على انتظامها وكذلك أدوية لتنشيط التبويض.

علاج تكيس المبايض

وأوضح أن علاج الشعر الزائد في الجسم الناتج عن تكيس المبايض هو الذهاب لطبيب الجلدية وأخذ أدوية تقلل هرمون الذكورة في الجسم، مؤكدا أن أهم علاج لتكيس المبايض نفسه هو فقدان الوزن وتجنب الأكل السريع.

وأوضح أن مرض تكيس المبايض من أكثر الأمراض انتشارا بين السيدات، وزادت معدلات الإصابة به السنوات الأخيرة بسبب انتشار ثقافة الأكل السريع بدلا من الأكل الصحي.

وأكد الدكتور عمرو حسن أن انتشار السمنة وزيادة الوزن وعدم ممارسة الرياضة بين الفتيات تسبب في الإصابة في مرض تكيس المبايض ومن ضمن أسبابه أيضا التاريخ العائلي.

تكيس المبايض

وأشار إلى أن أعراض تكيس المبايض تظهر قبل الزواج منها اضطراب الدورة الشهرية وتأتي للفتاة كل شهرين أو على فترات أطول من ٣٥ يوما، مؤكدًا أن أي سيدة تريد أن تطمئن على التبويض من خلال انتظام الدورة الشهرية، مؤكدًا أن تكيس المبايض يتسبب في تأخر الحمل بعد الزواج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.