السبت 12 يوليو 2025
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صحة ومرأة

الصحة: الفحص الدوري للنساء يحمي من سرطان عنق الرحم

سرطان عنق الرحم،
سرطان عنق الرحم، فيتو

 شددت وزارة الصحة والسكان على ضرورة الكشف المبكر وإجراء الفحوصات الدورية للنساء وعلاج الآفات السرطانية للحماية من الإصابة بسرطان عنق الرحم.

 

مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية

 ونصحت وزارة الصحة كل السيدات بضرورة الاستفادة من مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية بالمجان.

وأوضحت وزارة الصحة أن سرطان عنق الرحم أحد أكثر أنواع السرطان التي تصيب النساء شيوعا، وهو يصيب عنق الرحم يصنف ضمن أنواع السرطان القابلة للكشف المبكر والوقاية بنسبة كبيرة إذا تم الالتزام بالفحوصات الدورية والتطعيمات الوقائية.

 

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية، أكدت تشخيص ما يقارب 600 ألف حالة جديدة من سرطان عنق الرحم سنويًا حول العالم، ما يتسبب في وفاة أكثر من 300 ألف امرأة سنويا، معظمهن في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل. 


ولفتت الوزارة إلى أن السبب الرئيسي وراء سرطان عنق الرحم هو العدوى بفيروس الورم الحليمي البشري (HPV)، ومع أن معظم الإصابات بهذا الفيروس تشفى تلقائيا، إلا أن بعضها قد يتحول إلى خلايا سرطانية بمرور الوقت.


أعراض سرطان عنق الرحم

وأكدت وزارة الصحة أن أعراض سرطان عنق الرحم تتضمن: 

نزيف مهبلي غير طبيعي، خاصة بعد الجماع أو بين الدورات الشهرية.

ألم أثناء الجماع.

آلام في الحوض.

 

طرق العلاج لسرطان عنق الرحم 

 يعتمد علاج سرطان عنق الرحم على مرحلة اكتشافه، وقد يشمل:

الجراحة لاستئصال الورم أو عنق الرحم بالكامل في بعض الحالات.

العلاج الإشعاعي.

العلاج الكيميائي.

في المراحل المتقدمة، يستخدم العلاج الموجه أو المناعي لتحسين فرص البقاء على قيد الحياة

وأكدت وزارة الصحة إن سرطان عنق الرحم والسنطات التناسلية يمكن أن تكون بسبب الإصابة بفيروس الورم الحليمي أو hpv، مشيرة إلى أن الفيروس الورم الحليمي البشري يتنقل باللمس فقط، ويمكن أن يتطور المرض  عند السيدات ويسبب سرطان عنق الرحم ولا يقتصر الفيروس فقط علي إصابة السيدات بل يمكن أن يصيب الرجال أيضا.

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