8 أسباب لتأخر وانقطاع الدورة الشهرية، ومتى يجب استشارة الطبيب؟

يؤدي تأخر الدورة الشهرية إلى القلق والتوتر، خاصة إذا كانت المرأة معتادة على الدورة الشهرية المنتظمة.

ويوجد العديد من الأسباب التي قد تجعل المرأة تعاني من تأخر الدورة الشهرية، بدءًا من وسائل منع الحمل وحتى التوتر، وتكون الأسباب المختلفة كالآتي:

1. التوتر

يمكن أن تؤثر فترات التوتر الطويلة على الدورة الشهرية لدى المرأة، مما يجعلها أطول أو أقصر، أو حتى تتسبب في غياب الدورة الشهرية، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

تبلغ بعض النساء أيضًا عن تقلصات الدورة الشهرية المؤلمة عند التعرض للتوتر.

يمكن أن يساعد تجنب المواقف التي تسبب التوتر، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم الشخص على التخلص من التوتر والحفاظ على دورة شهرية منتظمة.

إذا كانت المرأة تعاني من توتر مزمن، فقد تجد أنه من المفيد التحدث إلى طبيب أو مستشار، والذي يمكن أن يساعدها في تحديد آليات التكيف الفعالة.

2. سن اليأس

يبدأ سن اليأس في المتوسط ​​عند سن 52 عامًا تقريبًا عندما لا تأتي الدورة الشهرية لدى المرأة لمدة 12 شهرًا على الأقل.

تعاني العديد من النساء من الأعراض في وقت مبكر يصل إلى 10 إلى 15 عامًا قبل سن اليأس، ويشير هذا إلى أن مستويات هرمون الاستروجين بدأت في التقلب.

يمكن لمستويات هرمون الاستروجين غير المنتظمة أن تغير الدورة الشهرية للمرأة، مما يجعل من الشائع أن تعاني النساء في سن اليأس من عدم انتظام الدورة الشهرية أو غيابها، بمجرد مرور عام كامل دون دورة شهرية، يُقال إنها مرت بانقطاع الطمث.

3. فقدان الوزن

يمكن أن يؤدي فقدان الوزن بشكل كبير أو ممارسة التمارين الرياضية المكثفة إلى تفويت دورتها الشهرية، ويمكن أن يؤدي نقص الوزن أو انخفاض نسبة الدهون في الجسم إلى تغيير مستويات الهرمونات التناسلية، مما يخفضها إلى مستويات لا تحدث فيها الإباضة والحيض.

يجب على المرأة التي فاتتها دورة شهرية واحدة أو عدة دورات شهرية بعد فقدان قدر كبير من الوزن استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية للحصول على الكمية المناسبة من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمها.

4. السمنة

تمامًا كما يمكن أن يتسبب فقدان الوزن في تفويت دورتها الشهرية، يمكن أن يؤثر الوزن الزائد أيضًا على الدورة الشهرية للمرأة.

قد تشير السمنة وغياب الدورة الشهرية في بعض الأحيان إلى أن المرأة تعاني من حالة طبية، مثل متلازمة تكيس المبايض (PCOS)، لذلك من المهم أن يتم تشخيص المرأة بشكل صحيح من قبل الطبيب.

قد يوصي الطبيب بإجراء فحوصات الدم أو الموجات فوق الصوتية لفحص المبايض للتأكد من عدم وجود حالات طبية كامنة تسبب غياب الدورة الشهرية.

5. وسائل منع الحمل

يمكن لبعض أنواع وسائل منع الحمل، وخاصة الطرق الهرمونية، أن تتسبب في غياب الدورة الشهرية لدى المرأة.

عادةً، توفر وسائل منع الحمل الهرمونية شكلًا من أشكال هرمون الاستروجين مع البروجسترون لفترة زمنية محددة، تليها عدة أيام خالية من الهرمونات، ويؤدي سحب هذه الهرمونات إلى حدوث الدورة الشهرية.

في بعض الأحيان، تعمل هذه الهرمونات على إبقاء بطانة الرحم رقيقة جدًا بحيث لا يكون هناك ما يكفي من البطانة للتسبب في حدوث الدورة الشهرية، وينطبق هذا على جميع أشكال وسائل منع الحمل الهرمونية، بما في ذلك الحبوب واللصقات والحقن والغرسات والحلقات.

في معظم الحالات، لا يكون هذا ضارًا، ولكن يجب على النساء التحدث إلى الطبيب بشأن أي مخاوف بشأن طريقة منع الحمل الخاصة بهن.

بعض أنواع وسائل منع الحمل، وخاصة الوسائل الهرمونية، يمكن أن تتسبب في غياب الدورة الشهرية لدى المرأة.

عادةً، توفر وسائل منع الحمل الهرمونية شكلًا من أشكال هرمون الاستروجين الممزوج بالبروجيستيرون لفترة زمنية محددة، تليها عدة أيام خالية من الهرمونات، ويؤدي إيقاف هذه الهرمونات إلى تحفيز الدورة الشهرية.

في بعض الأحيان، تعمل هذه الهرمونات على إبقاء بطانة الرحم رقيقة للغاية بحيث لا يكون هناك ما يكفي من البطانة للتسبب في الدورة الشهرية، وينطبق هذا على جميع أشكال وسائل منع الحمل الهرمونية، بما في ذلك الحبوب واللصقات والحقن والغرسات والحلقات.

في معظم الحالات، لا يكون هذا ضارًا، ولكن يجب على النساء التحدث إلى الطبيب بشأن أي مخاوف بشأن وسيلة منع الحمل الخاصة بهن.

6. الحالات الهرمونية

يمكن لبعض الهرمونات، مثل هرمون البرولاكتين أو هرمون الغدة الدرقية، أن تتسبب في غياب الدورة الشهرية لدى المرأة.

إذا كان الخلل الهرموني مسؤولًا عن غياب الدورة الشهرية أو تأخرها، فيمكن اكتشافه بسهولة من خلال فحص الدم.

يجب أن يقوم الطبيب بالتحقيق في سبب هذه الاختلالات الهرمونية، وبعض الاختلالات الهرمونية هي مشكلة شائعة تنتقل في العائلات، أو قد تكون ناجمة عن شيء أكثر خطورة، مثل ورم في المخ.

في كثير من الحالات، يمكن أن يساعد تناول الأدوية في عودة الدورة الشهرية إلى دورتها الطبيعية.

7. متلازمة تكيس المبايض

متلازمة تكيس المبايض هي واحدة من أكثر الاضطرابات الهرمونية شيوعًا بين النساء في سن الإنجاب.

على الرغم من أن الأعراض تختلف بين امرأة على حدة، إلا أن المصابات بمتلازمة تكيس المبايض يميلن إلى وجود مستويات هرمونية غير طبيعية، مما قد يتسبب في ظهور أكياس صغيرة على المبايض، وحب الشباب، وشعر الوجه والجسم الزائد، والصلع الذكوري، والسمنة.

كما أن عدم انتظام الدورة الشهرية أو حتى غيابها هي أيضًا سمة شائعة لهذه الحالة.

يجب على النساء اللاتي يشتبهن في إصابتهن بمتلازمة تكيس المبايض زيارة طبيبهن لإجراء تقييم، فإذا لم يتم علاجها بشكل صحيح، قد يؤدي غياب الدورة الشهرية أثناء سنوات الإنجاب إلى الإصابة بسرطان بطانة الرحم.

8. الحمل

لا ينبغي للنساء استبعاد الحمل كسبب محتمل لتأخر الدورة الشهرية، حتى لو كن يستخدمن وسائل منع الحمل، ولا يزال بإمكان النساء الحمل حتى لو كن يستخدمن وسائل منع الحمل بشكل صحيح.

متى يجب زيارة الطبيب

إذا كانت المرأة قلقة بشأن غياب الدورة الشهرية، فقد يكون من المفيد الاحتفاظ بسجل مكتوب لدوراتها الشهرية، بما في ذلك تاريخ البدء والانتهاء، وقائمة بأي أعراض أخرى مرتبطة.

إذا كان لدى الطبيب سجل مكتوب يمكن الرجوع إليه، فيمكنه إجراء التشخيص بشكل أسرع، ويمكن أن يعمل استخدام تقويم بسيط، ولكن هناك أيضًا تطبيقات متاحة للهواتف الذكية.

يمكن أن يساعد إجراء فحوصات منتظمة مع طبيب أمراض النساء أو أخصائي صحة المرأة في معالجة العديد من الأسئلة حول الدورة الشهرية، في بعض الأحيان، تكون الدورة الشهرية المتأخرة حدثًا فريد من نوعه ولا يتكرر ولا تشكل سببًا للقلق.

ومع ذلك، قد تتطلب بعض الأعراض عناية طبية، وتشمل هذه الأعراض:

غياب عدة فترات متتالية

اختبار الحمل إيجابي

وجود أعراض متلازمة تكيس المبايض

اكتساب أو فقدان الكثير من الوزن

الشعور بالتوتر الشديد

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