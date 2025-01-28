8 أسباب رئيسية لـ تأخر وانقطاع الدورة الشهرية

على الرغم من أن بعض النساء قد يعانين من فترات زمنية متوقعة، إلا أن معظمهن يعانين من اختلاف بسيط، لذا، إذا تأخرت الدورة الشهرية بيوم أو يومين، فلا يسبب هذا عادتًا سببًا للقلق.

يكون متوسط أيام الدورة الشهرية 28 يومًا، ولكن يمكن أن تتراوح من 21 إلى 35 يومًا.

هذا يعني أن الدورة الشهرية التي تستمر 28 يومًا في شهر واحد ودورة تستمر 26 يومًا في الشهر التالي لا تدعو للقلق، تعد الدورة الشهرية متأخرة إذا:

مر أكثر من 35 يومًا منذ آخر دورة شهرية.

تكون الدورة الشهرية منتظمة في العادة، وتتأخر أكثر من ثلاثة أيام.

أسباب تأخر الدورة الشهرية

غالبًا ما يكون تأخر الدورة الشهرية هو العلامة الأولى للحمل، ولكن هناك أسباب أخرى لتأخرها أيضًا.

1. الحمل

عندما لا تكون السيدة حامل، يتخلص الجسم من بطانة الرحم كل شهر، وهذا ما يحدث عندما تأتي الدورة الشهرية.

ولكن عندما تكون حاملًا، تزداد سماكة بطانة الرحم — حيث تلتصق البويضة المخصبة وتنمو — وتنمو المزيد من الأوعية الدموية، وبدلًا من التخلص من هذه البطانة من خلال الدورة الشهرية، يستمر الجسم في بناء هذه البطانة لدعم وتغذية الجنين النامي.

2. النظام الغذائي والتمارين الرياضية القاسية

يمكن أن يفعل النظام الغذائي الصحي والتمارين الرياضية المنتظمة العجائب للصحة، ولكن إذا بالغت في ذلك، فقد يوقف الجسم الدورة الشهرية مؤقتًا على الأقل.

فتتوقف الدورة الشهرية لدى الرياضيين الذين يتدربون بجدية شديدة أو أي شخص لا يحصل على سعرات حرارية كافية، فهي طريقة الجسم للقول إنه لا يملك الموارد الكافية لدعم الحمل.

عندما تتوقف الدورة الشهرية بسبب فقدان الوزن أو اتباع نظام غذائي أو ممارسة الرياضة، هذا يعني أن السيدة تعاني من انقطاع الطمث الثانوي، ويمكن أن يحدث انقطاع الطمث الثانوي إذا كانت:

تتناول نظامًا غذائيًا مقيدًا بالسعرات الحرارية.

تعاني من اضطراب في الأكل، مثل فقدان الشهية أو الشره المرضي.

تفقد الكثير من الوزن في فترة زمنية قصيرة.

تمارس تدريبات رياضية شاقة، مثل الماراثون.

3. متلازمة تكيس المبايض (PCOS)

متلازمة تكيس المبايض هي خلل هرموني يتداخل مع قدرة الجسم على إطلاق بويضة (المعروفة باسم التبويض)، وعندما لا يحدث التبويض، لا تأتي الدورة الشهرية عادةً.

وتعاني العديد من النساء المصابات بمتلازمة تكيس المبايض من فترات غير منتظمة أو متأخرة أو مفقودة، وتشمل الأعراض الأخرى لمتلازمة تكيس المبايض:

حب الشباب.

زيادة شعر الوجه أو الجسم.

ترقق الشعر.

زيادة الوزن أو صعوبة فقدان الوزن.

4. الإجهاد

لا يشكل الإجهاد الشديد استنزافًا للصحة العقلية فحسب، بل يمكن أن يسبب أيضًا أعراضًا جسدية - بما في ذلك تأخر الدورة الشهرية أو غيابها.

الإجهاد البسيط اليومي لا يؤثر عادةً على الدورة الشهرية، ولكن عوامل الإجهاد الكبيرة تتداخل مع التوازن الهرموني الدقيق في الجسم، مما قد يؤدي في النهاية إلى تأخر الدورة الشهرية.

5. وسائل منع الحمل الهرمونية

تحتوي وسائل منع الحمل الهرمونية على البروجستين أو مزيج من البروجستين والإستروجين، وهما هرمونان يعملان على منع الحمل.

تسبب بعض وسائل منع الحمل الهرمونية دورة شهرية كاذبة، والتي تُعرف باسم نزيف الانسحاب، ويحدث هذا عندما يكون لدي السيدة أسبوع خالٍ من الهرمونات مع حبوب منع الحمل أو الحلقة أو اللصقة، ولكن إذا كانت تتناول وسائل منع الحمل بشكل مستمر (أي تخطي الأسبوع الخالي من الهرمونات)، فقد تعان من بعض النزيف الخفيف أو عدم حدوث الدورة الشهرية على الإطلاق.

فعادةً ما يكون من المقبول تفويت الدورة الشهرية إذا كنت تتناول السيدة وسائل منع الحمل الهرمونية بشكل مستمر، ولكن قبل تجربتها، يجب سأل مقدم الرعاية الصحية للتأكد من أنها آمنة.

6. حالات الغدة الدرقية

الغدة الدرقية هي غدة على شكل فراشة في قاعدة الرقبة، وهي واحدة من العديد من الآليات الهرمونية التي تساعد في تحديد فترات الدورة الشهرية، وإذا كانت الغدة الدرقية نشطة بشكل مفرط (فرط نشاط الغدة الدرقية) أو غير نشطة (قصور الغدة الدرقية)، فقد تتأخر الدورة الشهرية.

مشاكل الغدة الدرقية شائعة، وتؤثر على أكثر من 10% من الأشخاص الذين يعانون من الحيض، ويمكن أن تسبب فترات غير منتظمة أو مفقودة ولكن يتم الخلط بينها وبين انقطاع الطمث في بعض الأحيان.

7. سن اليأس

يمكن أن يستمر سن اليأس، أو الانتقال من سنوات الإنجاب إلى سن اليأس، لمدة عام أو عامين، أو قد تستغرق عدة سنوات، وخلال هذا الوقت، قد تكون الدورة الشهرية غير منتظمة - 25 يومًا في الشهر و29 يومًا في الشهر التالي.

يبلغ متوسط ​​سن انقطاع الطمث 51 عامًا، لذلك غالبًا ما تبدأ سن اليأس في الأربعينيات أو الخمسينيات من العمر، وعادةً، يأتي سن اليأس مع أعراض أخرى أيضًا، مثل:

الهبات الساخنة.

الأرق.

تغيرات المزاج.

التشنجات.

التعرق الليلي.

جفاف المهبل.

8. الشباب

عندما تكون الفتاة شابة وحديثة العهد بالحيض، فمن النادر أن تستقري على الفور في دورة شهرية مدتها 28 يومًان وعادةً ما يستغرق الأمر بضع سنوات حتى تستقر الأمور، وذلك لأن المراهقين والمراهقات لديهم محور تحت المهاد - الغدة النخامية - المبيض (HPO) غير ناضج.

محور تحت المهاد - الغدة النخامية - المبيض هو النظام الهرموني الذي ينظم التبويض والدورة الشهرية، ويستغرق الأمر بضع سنوات حتى ينضج محور HPO وينظم فتراتك الشهرية.

عادةً، يجب أن تصبح الفترات الشهرية أكثر قابلية للتنبؤ في أواخر سن المراهقة والعشرينيات، ولكن إذا استمرت غير المنتظمة، فيجب التحدث للطبيب.

هل من الطبيعي أن تتأخر الدورة الشهرية؟

عادةً ما لا يشكل الاختلاف لبضعة أيام هنا وهناك مشكلة كبيرة، ويحدث ذلك للجميع تقريبًا من وقت لآخر، ولكن في بعض الأحيان، يمكن أن يشير ذلك إلى حالة طبية.

غالبًا ما يكون تأخر الدورة الشهرية العرضي نتيجة لشيء بسيط، ولكن إذا كانت الفترات الشهرية متأخرة أو غير منتظمة بشكل متكرر، فيجب استشارة مقدم الرعاية الصحية لاستبعاد الحالات الصحية الأخرى.

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