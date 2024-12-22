8 أسباب مختلفة تؤدي إلى تأخر وانقطاع الدورة الشهرية

قد يكون تأخر الدورة الشهرية أمرًا مقلقًا لبعض السيدات، خاصة إذا كانت المرأة معتادة على الدورة الشهرية المنتظمة أو تشعر بالقلق بشأن الحمل غير المتوقع.

ومع ذلك، هناك العديد من الأسباب الأخرى التي قد تجعل المرأة تعاني من تأخر الدورة الشهرية، بدءًا من وسائل منع الحمل وحتى التوتر، وفقًا لموقع “Medical News Today” الطبي.

1. التوتر

يمكن أن تؤثر فترات التوتر الطويلة على الدورة الشهرية لدى المرأة، مما يجعلها أطول أو أقصر، أو حتى تتسبب في غياب الدورة الشهرية.

تبلغ بعض النساء أيضًا عن تقلصات الدورة الشهرية المؤلمة عند التعرض للتوتر.

ويمكن أن يساعد تجنب المواقف التي تسبب التوتر، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والحصول على قسط كافٍ من النوم الشخص على التخلص من التوتر والحفاظ على دورة شهرية منتظمة.

2. سن اليأس

يبدأ سن اليأس في المتوسط ​​عند سن 52 عامًا تقريبًا عندما لا تأتي الدورة الشهرية لدى السيدة لمدة 12 شهرًا على الأقل.

وتعاني العديد من النساء من الأعراض في وقت مبكر يصل إلى 10 إلى 15 عامًا قبل سن اليأس، ويُعرف هذا باسم سن اليأس ويشير إلى أن مستويات هرمون الاستروجين بدأت في التقلب.

ويمكن لمستويات هرمون الاستروجين غير المنتظمة أن تغير الدورة الشهرية للمرأة، مما يجعل من الشائع أن تعاني النساء في سن اليأس من عدم انتظام الدورة الشهرية أو غيابها، وبمجرد مرور عام كامل دون دورة شهرية، يُقال إنها مرت بانقطاع الطمث.

3. فقدان الوزن

يمكن أن يؤدي فقدان الوزن بشكل كبير أو ممارسة التمارين الرياضية المكثفة إلى تفويت دورتها الشهرية، ويمكن أن يؤدي نقص الوزن أو انخفاض نسبة الدهون في الجسم إلى تغيير مستويات الهرمونات التناسلية، مما يخفضها إلى مستويات لا تحدث فيها الإباضة والحيض.

يجب على المرأة التي فاتتها دورة شهرية واحدة أو عدة دورات شهرية بعد فقدان قدر كبير من الوزن استشارة الطبيب أو أخصائي التغذية للحصول على الكمية المناسبة من الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمها.

4. السمنة

تمامًا كما يمكن أن يتسبب فقدان الوزن في تفويت دورتها الشهرية، يمكن أن يؤثر الوزن الزائد أيضًا على الدورة الشهرية للمرأة.

قد تشير السمنة وغياب الدورة الشهرية في بعض الأحيان إلى أن المرأة تعاني من حالة طبية، مثل متلازمة تكيس المبايض (PCOS)، لذلك من المهم أن يتم تشخيص المرأة بشكل صحيح من قبل الطبيب.

قد يوصي الطبيب بإجراء فحوصات الدم أو الموجات فوق الصوتية لفحص المبايض للتأكد من عدم وجود حالات طبية كامنة تسبب غياب الدورة الشهرية.

5. وسائل منع الحمل

يمكن أن تتسبب بعض أنواع وسائل منع الحمل، وخاصة الطرق الهرمونية، في غياب الدورة الشهرية لدى المرأة.

عادةً، توفر وسائل منع الحمل الهرمونية شكلًا من أشكال هرمون الاستروجين مع البروجسترون لفترة زمنية محددة، تليها عدة أيام خالية من الهرمونات، ويؤدي سحب هذه الهرمونات إلى حدوث الدورة الشهرية.

في بعض الأحيان، تعمل هذه الهرمونات على إبقاء بطانة الرحم رقيقة جدًا بحيث لا يوجد ما يكفي من البطانة للتسبب في حدوث الدورة الشهرية، وينطبق هذا على جميع أشكال وسائل منع الحمل الهرمونية، بما في ذلك الحبوب واللصقات والحقن والغرسات والحلقات.

6. الحالات الهرمونية

يمكن لبعض الهرمونات، مثل هرمون البرولاكتين أو هرمونات الغدة الدرقية، أن تتسبب في غياب الدورة الشهرية لدى المرأة.

إذا كان الخلل الهرموني مسؤولًا عن غياب الدورة الشهرية أو تأخرها، فيمكن اكتشافه بسهولة من خلال فحص الدم.

يجب التحقيق في سبب هذه الاختلالات الهرمونية من قبل الطبيب، فتعد بعض الاختلالات الهرمونية هي مشكلة شائعة تنتقل في العائلات، أو قد تكون ناجمة عن شيء أكثر خطورة، مثل ورم في المخ.

في كثير من الحالات، يمكن أن يساعد تناول الأدوية في عودة الدورة الشهرية إلى دورتها الطبيعية.

7. متلازمة تكيس المبايض

متلازمة تكيس المبايض هي واحدة من أكثر الاضطرابات الهرمونية شيوعًا بين النساء في سن الإنجاب.

على الرغم من أن الأعراض تختلف بين النساء، إلا أن المصابات بمتلازمة تكيس المبايض يميلن إلى وجود مستويات غير طبيعية من الهرمونات، مما قد يتسبب في ظهور أكياس صغيرة على المبايض، وحب الشباب، وزيادة شعر الوجه والجسم، والصلع الذكوري، والسمنة.

كما تعد الدورة الشهرية غير المنتظمة أو حتى الغائبة من السمات الشائعة لهذه الحالة.

يجب على النساء اللاتي يشتبهن في إصابتهن بمتلازمة تكيس المبايض زيارة طبيبهن لإجراء تقييم. إذا لم يتم علاجها بشكل صحيح، فقد يؤدي غياب الدورة الشهرية أثناء سنوات الإنجاب إلى الإصابة بسرطان بطانة الرحم.

8. الحمل

لا ينبغي للنساء استبعاد الحمل كسبب محتمل لتأخر الدورة الشهرية، حتى لو كن يستخدمن وسائل منع الحمل، ولا يزال بإمكان النساء الحمل حتى لو كن يستخدمن وسائل منع الحمل بشكل صحيح.

يجب على المرأة المتزوجة التي تتأخر دورتها الشهرية استخدام اختبار الحمل المنزلي، ومن المهم ملاحظة أنه لا توجد أشكال من وسائل منع الحمل فعالة بنسبة 100٪. يجب على أي امرأة حامل أن تسعى للحصول على رعاية صحية قبل الولادة على الفور.

متى يجب على السيدة زيارة الطبيب

إذا كانت السيدة تشعر بالقلق بشأن غياب الدورة الشهرية، فقد يكون من المفيد الاحتفاظ بسجل مكتوب سجل فترات الحيض، بما في ذلك تاريخ البدء والانتهاء، وقائمة بأي أعراض أخرى مصاحبة.

إذا كان لدى الطبيب سجل مكتوب يمكن الرجوع إليه، فيمكنه إجراء التشخيص بشكل أسرع، ويمكن أن يعمل استخدام تقويم بسيط، ولكن هناك أيضًا تطبيقات متاحة للهواتف الذكية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.