انقطاع مياه الشرب بسبب انفجار خط مياه بكفر العزازي في الشرقية

انفجار خط مياه بـ12
انفجار خط مياه بـ12 بوصة بكفر العزازي،فيتو

شهدت محافظة الشرقية انفجارًا بخط مياه قطر 12 بوصة بطريق كفر العزازي مركز أبو حماد بالقرب من نقطة الشرطة، ما أدى إلى تأثر عدد من المناطق المحيطة بالانقطاع لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

كسر مفاجئ بخط مياه رئيسي يحول شوارع أبوحماد إلى برك (صور)

انقطاع المياه بقرية كفر العزازي 

وأكد مدير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمركز ابوحماد، أنه جاري التعامل مع المشكلة على الفور، موضحًا أن الانقطاع سيشمل منطقة كفر العزازي بالكامل.

 

فريق الطوارئ ينتقل لمكان انفجار خط المياه الرئيسي

وانتقل فريق الطوارئ التابع لشركة مياه الشرب والصرف الصحي فور وقوع الحادث للتعامل مع الموقف، تحت متابعة رئيس المدينة، برفقة مسئولي قطاع المياه، على أعمال الإصلاح.

 

وتواصل فرق الصيانة جهودها المكثفة لسرعة إنجاز المهمة وإعادة الخدمة إلى طبيعتها في أقرب وقت.

بعد 26 ساعة انقطاع، عودة المياه تدريجيا إلى قرى ومركز أبو حماد بالشرقية

عادت مياه الشرب إلى مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، الساعات الماضية، بعد انقطاع استمر نحو 26 ساعة متواصلة، نتيجة كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسي بشارع بورسعيد.

وكانت غرفة إدارة الأزمات وغرفة العمليات المركزية قد أخطرت الجهات المختصة فور وقوع الكسر، ما تسبب في غرق الشارع الرئيسي وإتلاف محتويات بعض المحال التجارية والمخازن وإحدى الصيدليات وتوقف الحركة المرورية لساعات.

