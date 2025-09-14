الأحد 14 سبتمبر 2025
عصام كامل

بعد 26 ساعة انقطاع، عودة المياه تدريجيا إلى قرى ومراكز أبو حماد بالشرقية ( فيديو)

انتهاء أزمة انقطاع
انتهاء أزمة انقطاع المياه بأبو حماد بعد 26 ساعة، فيتو

عادت مياه الشرب إلى مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، بعد انقطاع استمر نحو 26 ساعة متواصلة، نتيجة كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسي بشارع بورسعيد.

أصحاب المحال في أبو حماد بالشرقية يشتكون من انفجار خط مياه رئيسي

غرق الشارع الرئيسي وإتلاف محتويات بعض المحال التجارية والمخازن

وكانت غرفة إدارة الأزمات وغرفة العمليات المركزية قد أخطرت الجهات المختصة فور وقوع الكسر، ما تسبب في غرق الشارع الرئيسي وإتلاف محتويات بعض المحال التجارية والمخازن وإحدى الصيدليات وتوقف الحركة المرورية لساعات. 

جرى الدفع بفرق الطوارئ لاحتواء الموقف والبدء في أعمال الإصلاح

وعلى الفور، جرى الدفع بفرق الطوارئ بالشرقية لاحتواء الموقف والبدء في أعمال الإصلاح، إلى جانب توفير سيارات مياه نقية لتلبية احتياجات الأهالي طوال فترة الانقطاع.

 

شركة مياه الشرب:الخدمة عادت بشكل تدريجي

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أن الخدمة عادت بشكل تدريجي إلى مختلف أحياء وقرى المركز، مع استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من استقرار الضغوط ووصول المياه بصورة طبيعية إلى المواطنين.

