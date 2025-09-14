بعد 26 ساعة انقطاع، عودة المياه تدريجيا إلى قرى ومراكز أبو حماد بالشرقية ( فيديو)

عادت مياه الشرب إلى مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد، بعد انقطاع استمر نحو 26 ساعة متواصلة، نتيجة كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسي بشارع بورسعيد.

غرق الشارع الرئيسي وإتلاف محتويات بعض المحال التجارية والمخازن

وكانت غرفة إدارة الأزمات وغرفة العمليات المركزية قد أخطرت الجهات المختصة فور وقوع الكسر، ما تسبب في غرق الشارع الرئيسي وإتلاف محتويات بعض المحال التجارية والمخازن وإحدى الصيدليات وتوقف الحركة المرورية لساعات.

جرى الدفع بفرق الطوارئ لاحتواء الموقف والبدء في أعمال الإصلاح

وعلى الفور، جرى الدفع بفرق الطوارئ بالشرقية لاحتواء الموقف والبدء في أعمال الإصلاح، إلى جانب توفير سيارات مياه نقية لتلبية احتياجات الأهالي طوال فترة الانقطاع.

شركة مياه الشرب:الخدمة عادت بشكل تدريجي

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية أن الخدمة عادت بشكل تدريجي إلى مختلف أحياء وقرى المركز، مع استمرار المتابعة الميدانية للتأكد من استقرار الضغوط ووصول المياه بصورة طبيعية إلى المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.