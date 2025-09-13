السبت 13 سبتمبر 2025
أصحاب المحال في أبو حماد بالشرقية يشتكون من انفجار خط مياه رئيسي

 شهدت مدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، انفجار خط مياه الشرب الرئيسي (قطر 550 مم) بشارع بورسعيد، ما أدى إلى غرق الشارع والشوارع المحيطة وتحولها إلى برك من المياه، وتسببت بأضرار لعدد من المحال والمخازن والصيدليات بالبدرومات نتيجة تسرب المياه إليها.

محافظ الشرقية يتفقد خط تصريف مياه الأمطار بنفق عرابي

حالة طوارئ في أبوحماد.. انفجار خط مياه رئيسي يغمر المحال والمخازن بالمياه
 وأعرب أصحاب المحال بمدينة أبوحماد عن استيائهم الشديد، متسائلين عن الجهة التي ستعوضهم عن خسائرهم ومعداتهم المتضررة.

 

فرق الطوارئ تواصل جهودها لإصلاح كسر خط المياه الرئيسي في أبوحماد

 في حين تواصل الفرق الفنية بقيادة المهندس محمد عبد العزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، والمهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة أبوحماد، والمهندس محمد صلاح، مدير قطاع مياه الشرب بأبوحماد، أعمال الحفر والإصلاح وشفط المياه من الشوارع، مؤكدين أن إعادة ضخ المياه ستتم فور الانتهاء من الإصلاحات.

