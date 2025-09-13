أصحاب المحال في أبو حماد بالشرقية يشتكون من انفجار خط مياه رئيسي

شهدت مدينة أبوحماد بمحافظة الشرقية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، انفجار خط مياه الشرب الرئيسي (قطر 550 مم) بشارع بورسعيد، ما أدى إلى غرق الشارع والشوارع المحيطة وتحولها إلى برك من المياه، وتسببت بأضرار لعدد من المحال والمخازن والصيدليات بالبدرومات نتيجة تسرب المياه إليها.

حالة طوارئ في أبوحماد.. انفجار خط مياه رئيسي يغمر المحال والمخازن بالمياه

وأعرب أصحاب المحال بمدينة أبوحماد عن استيائهم الشديد، متسائلين عن الجهة التي ستعوضهم عن خسائرهم ومعداتهم المتضررة.

انفجار خط مياه رئيسي يغرق أبوحماد،فيتو

فرق الطوارئ تواصل جهودها لإصلاح كسر خط المياه الرئيسي في أبوحماد

في حين تواصل الفرق الفنية بقيادة المهندس محمد عبد العزيز، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، والمهندس سامي معجل، رئيس مركز ومدينة أبوحماد، والمهندس محمد صلاح، مدير قطاع مياه الشرب بأبوحماد، أعمال الحفر والإصلاح وشفط المياه من الشوارع، مؤكدين أن إعادة ضخ المياه ستتم فور الانتهاء من الإصلاحات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.