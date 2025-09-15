الإثنين 15 سبتمبر 2025
تكليف رنا جوهر بالإشراف على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بوزارة السياحة

رنا جوهر مستشار وزير
رنا جوهر مستشار وزير السياحة للتواصل والعلاقات، فيتو
أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قرارًا بتكليف رنا جوهر مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية، بالإشراف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، إلى جانب مهام عملها.

قرارات وزير السياحة والآثار لتنظيم العمل

يأتي هذا القرار في ضوء وجود تكامل بين مهام عمل مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية، مع الاختصاصات المنوطة بالإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة، كما يعكس حرص الوزارة على الاستفادة من الكوادر المتميزة بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء المؤسسي وسعيًا للوصول بمستوى العمل والإنجاز لأقصى وأفضل درجاته.

وتشغل رنا جوهر منصب مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية، منذ دمج وزارتي السياحة والآثار في عام 2019 وحتى الآن، بجانب تكليفها بالإشراف على الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم بالوزارة منذ عام 2023، والإشراف على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة منذ عام 2022.

وكانت تشغل رنا جوهر منصب المستشار الإعلامي لـوزير السياحة خلال الفترة من عام 2016 وحتى عام 2019.

مهام مستشار الوزير للتواصل والعلاقات الخارجية

ومن أبرز المهام والمسئوليات التي تتولاها من خلال عملها بالوزارة التنسيق والتواصل بين الوزارة والعديد من الجهات الخارجية سواء المحلية أو الدولية في ملفات متعددة ومنها التعاون والتواصل مع سفارات الدول الأجنبية المختلفة في مصر، بجانب مشاركتها في تنظيم العديد من الفعاليات والأحداث المحلية والدولية، وكذلك تنظيم العديد من الزيارات الدبلوماسية لمصر، بالإضافة إلى قيامها بتمثيل الوزارة في العديد من اللجان الحكومية.

كما شاركت في إنجاز العديد من الملفات منها المشاركة في إدارة الأزمتين التي واجهها قطاع السياحة في مصر: جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وكانت تعمل رنا جوهر قبل ذلك في إدارة التخطيط بالصندوق الاجتماعي للتنمية التابع لرئاسة مجلس الوزراء والذي يُعرف حاليًا بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث كان من ضمن مهام عملها التعامل مع الجهات المانحة، وإعداد خطط العمل الخاصة بالمشاريع والبرامج التنموية الخاصة بالصندوق، وإعداد الميزانيات الخاصة بالتمويل بالتنسيق بين الجهات المانحة والبرامج المختلفة التابعة للصندوق، وهي رنا جوهر حاصلة على بكالوريوس في الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة. 
 

